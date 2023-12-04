جمعية رجال الاعمال بالإسكندرية تفتتح فرعا جديدا بمحافظة الغربية

افتتح الدكتور شريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة فرع المشروع رقم 114 – فرع الزراعة بمحافظة الغربية، وذلك نهاية الاسبوع الماضي، حسب شومان.

وأضاف شومان أن هذا يأتي استكمالا لما بدأته الإدارة التنفيذية لمشروع تنمية المنشآت بجمعية رجال أعمال أسكندرية من تنفيذ خطة طموحة للتوسع ومد مظلة الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأكبر عدد ممكن من العملاء المستهدفين فى ربوع مصر.

وتابع أن افتتاح فرع الزراعة يأتي عقب دراسات جدوى اقتصادية تفصيلية تم اجرائها لاستهداف أصحاب المشروعات في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، كما يتحقق بافتتاح فرع الزراعة الانتشار داخل القرى المصرية لتوفير الخدمات المالية لأهالي المناطق من أصحاب المشروعات.

جدير بالذكر، أن المؤسسة شهدت توسعا وانتشارا غير مسبوق في الفترة الأخيرة كنتيجة للدعم الدائم من رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال أسكندرية ورئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والجهود المبذولة المتواصلة للإدارة التنفيذية للمشروع وجميع العاملين.

حققت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، نموا في حجم القروض خلال أكتوبر الماضي بلغت نسبة زيادتها 54% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وحسب تقرير صادر عن الجمعية، فقد بلغت حجم القروض خلال أكتوبر الماضي، قرابة 853 مليون جنيه، في حين كانت قيمة القروض في نفس الشهر من العام الماضي 553 مليون جنيه.

وأكد التقرير أن عدد القروض بلغ 66 ألف قرض، بزيادة نسبتها 20% عن عدد القروض التي تم منحها لمشروعات في أكتوبر من عام 2022 .

وتوزعت القروض بين أكثر 5 محافظات ولتي شملت محافظة كفرالشيخ، بواقع 190 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة في المركز الثاني بواقع 166 مليون جنيه، فيما احتلت محافظة المنوفية بواقع 120 مليون جنيه، بينما بلغت القروض لمحافظة الغربية نحو 116 مليون جنيه، لتكون في المركز الرابع، بينما كانت محافظة الاسكندرية بواقع 98 مليون جنيه محتلة المركز الخامس بين حجم الاقراض خلال أكتوبر الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن السيدات كانت النسبة الكبيرة في الحصول على القروض بنسبة 52%، بينما كان الريف بنسبة 71% مقابل 28%.

وخلال أكتوبر الماضي، اتفقت جمعية رجال أعمال الإسكندرية على تدبير حزمة تمويلات جديدة بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه، لتعزيز خططها القوية في مجال إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كواحدة من أكبر الجهات المحلية العاملة في هذا النشاط.