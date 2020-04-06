جمعية رجال الأعمال: نساند الحكومة.. واستمرار النشاط الاقتصادى ضرورة

قال مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى ، إن الحكومة المصرية تعاملت باحترافية شديدة مع أزمة وباء كورونا في معالجتها لتبعاتها المختلفة ، خاصة على الصعيد الصحى والاجتماعى والاقتصادى.

وأعلن مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في بيان تأييده الكامل للقرارات الاقتصادية والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في اطار جهود الدولة في الحفاظ علي العمالة المصرية وصحة المواطنين بالتزامن مع استئناف عمل الشركات في قطاع المقاولات بكامل طاقتها في مختلف المواقع الانشائية والمشروعات الكبري.

واضاف مجلس إدارة الجمعية ،” تتوجه جمعية رجال الأعمال المصريين، بخالص الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وحكومة على القرار الحكيم الذي اصدرته بضرورة استئناف شركات المقاولات العمل بكامل طاقتها في المواقع الإنشائية والمشروعات القومية الكبري وذلك باتخاذ الشركات والعاملين بها كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا علي صحة وحياة العاملين حيث ان العنصر البشري أهم عناصر منظومة الإنتاج”.

استمرارية العملية الإنتاجية تحافظ على دخل 26 مليون أسرة

وأضافت جمعية رجال الأعمال أن قرارات الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية علي استمرارية العملية الانتاجية والحفاظ علي المصدر الرئيسي للدخل لأكثر من 26 مليون أسرة مصرية، حيث يعمل أكثر من 18 مليونا منهم فى القطاع الخاص.

وشدد البيان، علي تأكيد جمعية رجال الأعمال المصريين، مساندتها الكاملة للحكومة بضرورة استمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الانتاج بكامل طاقاتها مع الالتزام التام بكل الإجراءات الخاصة بالحظر الجزئي المفروض حتي يتمكن مجتمع الأعمال من الحفاظ علي تلك العمالة وتتمكن مصر من الخروج من تلك الأزمة بأٌقل الأضرار الممكنة.