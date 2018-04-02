جمعية رجال الأعمال: نأمل أن تشهد المحافظات حراكا اقتصاديا

مدحت إسماعيل:قال المهندس علي عيسى رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال، ان رجال الاعمال يأملون ان تشهد الدولة خلال الاربع سنوات المقبلة حراك اقتصادي كبير خاصة في المحافظات، عبر زيادة التواصل بين المحافظين ورؤساء المدن بتلك المحافظات ومجتمع الاعمال والاستثمار لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة.و

مدحت إسماعيل:





قال المهندس علي عيسى رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال، ان رجال الاعمال يأملون ان تشهد الدولة خلال الاربع سنوات المقبلة حراك اقتصادي كبير خاصة في المحافظات، عبر زيادة التواصل بين المحافظين ورؤساء المدن بتلك المحافظات ومجتمع الاعمال والاستثمار لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف خلال كلمته في موتمر صحفي بحضور وزير التنمية المحلية اللواء ايو بكر الجندي، ان الجمعية دائما كانت تزكر في مناقشتها للموضوعات الاقتصادية ضرورة تفعيل وتطوير دور الجهاز الاداري للدولة، الامر الذي سيباعد في القضاء علي الروتين والرشاوي، مشيرا الي ان تولي ابو بكر الجندي نظرا لخبرته الماضية وتواصله مع جميع المحافظات ستساعد في احداث طفرة اقتصادية كبرى.

ولفت الي ان التنمية الحقيقة لا نقتصر فقط علي المدن الجديدة، وإنما تبدأ من القرية، والمركز ثم المحافظة.