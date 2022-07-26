جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية تناقش مشروع تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري 

استقبلت لجنة الإسكان والتنمية العمرانية بجمعية رجال الأعمال في الإسكندرية ، طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وناقش اللقاء عدداً من القوانين الهامة التي تشغل الرأي العام مؤخراً، بالإضافة إلي بحث سبل التعاون بين الجمعية ولجنة الإسكان بالنواب.

ويأتي اللقاء في إطار حرص مجلس إدارة الجمعية علي تعزيز سبل التواصل مع كافة الأطراف لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأشارت الجمعية في بيان لها، أن اللقاء شارك فيه المهندس محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وناقش اللقاء مشروع القانون الذي ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري والذي صدر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخرا ، بالإضافة إلى مناقشة القرار الوزاري الخاص بإلغاء اتحاد الشاغلين والاستعاضة عنه بتكليف المطور بإدارة المشروع وذلك للمشروعات إبتداء من مساحة ١٠٠ فدان فيما فوق أو ألف وحدة سكنية،

وحضر اللقاء مصطفي كرام عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة الاسكان بجمعية رجال الأعمال في الإسكندرية ، والمهندس هانى أبو السعد، ونواب رئيس اللجنة المهندس وليد شوقي، والمهندسة داليا ياسين، والدكتور علاء منصور، فيما شارك في اللقاء الدكتور أحمد عبد المجيد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاسكان بالمجلس، والدكتور طارق عبيدو أستاذ الهندسة الإنشائية، والمهندس أمين عباسي، ومحي الدين حسن ولفيف كبير من السادة أعضاء الجمعية.

من جانبة قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية ، ‘ن مثل هذه القوانين والتشريعات تعد خطوات جادة في ظبط وتنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر الذي يرتبط بنشاط التشييد والتعمير مما يسهم في توفير العديد من فرص العمل وكذلك للحفاظ علي الثروة العقارية في مصر

وأضاف أن الجمعية بصدد إعداد التوصيات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع لتسليمها للدكتور أحمد عبد المجيد تمهيداً لعرض رؤية لجنة الإسكان بجمعية رجال الأعمال بمجلس النواب لأخذها في الاعتبار.