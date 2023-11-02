جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية تفتتح فرعها الـ113 بكفر الشيخ

انتهت جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية ، من فتح فرع جديد لها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة سيدي غازي ” احدى مدن محافظة كفر الشيخ ” .

وأشار الدكتور محمد محرم نائب رئيس جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية، أن بانشاء فرع جمعية رجال أعمال ضمن مشروع تنمية المنشآت يكون قد وصل عدد الفروع إلى ١١٣ فرعا ، وذلك لمد مظلة تقديم خدمات المشروع للعملاء فى أقرب أماكن تواجدهم.

وتم افتتاح الفرع الجديد كل من الدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال أسكندرية والدكتور شريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة، وذلك يوم الأربـــعاء الموافق 25 أكتوبر 2023.

ويأتي افتتاح فرع سيدي غازي عقب دراسات جدوى اقتصادية تفصيلية تم اجرائها لاستهداف أصحاب المشروعات في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

جدير بالذكر، أن المؤسسة شهدت توسعا وانتشارا غير مسبوقين في الفترة الأخيرة كنتيجة للدعم الدائم من رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال أسكندرية ورئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والجهود المبذولة المتواصلة للإدارة التنفيذية للمشروع وجميع العاملين.

وأضاف ” محرم ” أن عدد فروع الجمعية وصل حتى الآن إلى قرابة 113 فرع على مستوى الجمهورية، بينما سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة بمنطقة الصعيد والدلتا، لإنخفاض عدد الفروع بها.

وأوضح ” محرم ” أن الفروع الجديدة تستهدف تقديم مختلف الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن الجمعية قامت مؤخرا بالتوسع بفروع جديدة بمحافظة البحيرة، والقاهرة الكبرى، ومحيط منطقة ومدن القناة .

وكانت جمعية رجال الأعمال افتتحت مؤخرا الفرع رقم 109 بمحيط محافظة البحيرة، في مركز بدر، مشيرًا إلى أن تلك الفروع الجديدة يتم افتتاحها بناء على دراسة جدوى تؤكد وجود اهتمام من قِبل المموّلين لخدمات الجمعية.

و كشف الدكتور محمد محرم، وكيل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، في تصريحات سابقة، أن الجمهية تستهدف الوصول إلى كل محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الإقراض الشهري لمشروع الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع للجمعية، وصل مؤخرًا إلى حجم إقراض يقدر بنحو 500 مليون جنيه، بحجم تمويل يصل لما بين 10 و250 ألف جنيه.

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن عدد الموظفين بالمشروع حتى الآن بلغ قرابة 4000 على مستوى الجمهورية، حيث أصبح للجمعية فروع في 19 محافظة، مشيرًا إلى أن حجم القروض السنوية تخطت الـ6 مليارات جنيه سنويًّا بنسبة استرداد بلغت 99%، ومتوقع أن تتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة، مع إقبال العملاء على القروض التي تمنحها الجمعية.

ولفت محرم إلى أن المشروع التابع لجمعية رجال أعمال الإسكندرية يُعدّ من أهم المشروعات المتخصصة للتمويل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستفيدة من التسهيلات المقررة في هذا الشأن من كل الجهات المعنية، وخاصة من قِبل البنك المركزي.

وتابع أن حجم محفظة الإقراض ضمن مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية، التابع للجمعية، وصل إلى قرابة 4 مليارات جنيه.

وأشار التقرير إلى أن عدد العملاء لهذه المشروع وصل، خلال العام الحالي حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي، إلى قرابة 482 ألف عمل، حيث توزع ما بين 241 ألف عميل من السيدات، و241 ألف عميل من الرجل، بنسبة 50% لكل من الجنسين.

كما ذهب التقرير إلى أن متوسط حجم القرض بلغ 8.3 ألف جنيه، كما توزعت القروض في الريف بنسبة 77.5%، بينما كان في الحضر بنسبة 22.5%، حيث يتم توفير القروض في 11 محافظات على مستوى الجمهورية، وليس الإسكندرية فقط.