جمعية رجال الأعمال توقِّع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس وبنك التنمية الصناعية

شهدت جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين الجامعة وجمعية رجال الأعمال المصريين وبنك التنمية الصناعية. تفاصيل بروتوكول جمعية رجال الأعمال حيث قام بتوقيع البروتوكول عن جامعة عین شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس. وعن جمعية رجال…

شهدت جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين الجامعة وجمعية رجال الأعمال المصريين وبنك التنمية الصناعية.

تفاصيل بروتوكول جمعية رجال الأعمال

حيث قام بتوقيع البروتوكول عن جامعة عین شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وعن جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية، بالنيابة عن المهندس على عيسى رئيس الجمعية.

وعن بنك التنمية الصناعية الأستاذ ماجد فهمى عطية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية.

ربط المجتمع البحثي بمتطلبات رجال الأعمال

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة لدعم التكامل بين الرسائل والأبحاث العلمية (ماجستير ودكتوراه) بالجامعة.

وكذلك الربط بين المشروعات الابتكارية للباحثين والطلبة، وبين ما يتطلبه مجتمع الأعمال من دراسات علمية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المختلفة للاستفادة من تلك الأبحاث في وضع وتحقيق الرؤية لمتخذ القرار.

بالإضافة إلى تقديم كل الاستشارات في مجال التسويق والإنتاج والإدارة للباحثين.

ويسمح هذا البروتوكول بتوقيع بروتوكولات تعاون مشتركة بين اللجان التخصصية القطاعية التابعة للجمعية والكليات المناظرة لها بالجامعة لتحفيز الباحثين والطلبة حتى يصبحوا مبتكرين ورائدى أعمال.

الحضور من جمعية رجال الأعمال

حضر توقيع البروتوكول من جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية.



كما حضرت الدكتورة نيفين عبد الخالق رئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية، والمهندس علاء فكرى نائب رئيس لجنة التشييد بالجمعية، والدكتور أحمد شلبى عضو لجنة التشييد، ومحمد يوسف المدير التنفيذى.

كما حضر من جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

وحضر أيضًا الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، والدكتور ضياء عبد المجيد عميد كلية الهندسة، والدكتورة نجوى بدر عميد كلية حاسبات، والدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور عمر الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن بنك التنمية الصناعية الأستاذ ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس ياسر عاصم عضو مجلس الإدارة، ونجلاء عبد الرحيم رئيس العلاقات العامة والاتصال المؤسسى ببنك التنمية الصناعية.

في بداية اللقاء أكد أ.د. محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أن اليوم هو يوم تاريخى لجامعة عين شمس حيث شهد توقيع بروتوكول ثلاثى بين جامعة عين شمس، وبنك التنمية الصناعية، وجمعية رجال الأعمال المصريين.

وتابع سوف نشهد ثماره قريبًا على أرض الواقع.

فتح الله فوزي : جار التنسيق بين جمعية رجال الأعمال والمجتمع الأكاديمي

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعد جمعية عريقة فى مصر تضم كبار رجال الأعمال فى مجالات الزراعة والصناعة وقطاع التكنولوجيا والتشييد والطاقة والسياحة وكل القطاعات الاقتصادية.

وتابع أنه جار التنسيق بين الجامعة والجمعية لتحقيق ربط المجتمع الأكاديمى والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل.

بجانب المساهمة فى حل مشاكل الصناعة من خلال البحث العلمى والاستفادة من بيوت الخبرة التى تزخر بها جامعة عين شمس فى مجالات عديدة.

بالإضافة إلى أنه من خلال البروتوكول سيتاح للجامعة توفير فرص لتدريب شباب الخريجين والطلاب فى مصانع ومزارع ومؤسسات رجال الأعمال، بجانب الاستفادة من تمويل رجال الأعمال لبعض الأبحاث للأفكار الناشئة وريادة الأعمال الموجودة حاليًّا بالجامعة عن طريق واحة الابتكار.

علاوة على إمكانية مشاركتهم فى مجالس الكليات والاستفادة من أفكارهم فى تطوير المناهج لتتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

يضاف إلى ذلك مساهمة بنك التنمية الصناعية المصرى، والذى يعد من أعرق البنوك فى مصر فى كل المجالات السابقة.

وأكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مبادرة توقيع البروتوكول جاءت من الجمعية نظرًا للتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المصري بكل القطاعات، وأيضًا نظرًا لتغير احتياجات سوق العمل.

وذكر أن البروتوكول يهدف إلى الربط بين الرسائل العلمية (ماجيستير ودكتوراه) والدراسات الفنية المتخصصة التي تتطلبها القطاعات الإقتصادية المختلفة بحيث تتم استفادة الدارس والمجتمع على حد سواء.

وأيضًا الربط بين متطلبات سوق العمل ومهارات الخريجين من خلال تحديث المناهج الدراسية بالكليات المختلفة وفقًا لمتطلبات سوق العمل .

كما أشار فوزي إلى أن جمعية رجال الأعمال تعد أقدم جمعية لرجال الأعمال فى مصر حيث أنشئت عام 1979.

وتمثل مجموعة من كبرى خبرات مجتمع الأعمال وتضم فى عضويتها 550 عضوًا من خِيرة رجال أعمال مصر، كما يشير فتح الله فوزي.

وأضاف أن هدف البروتوكول وضع الرسائل العلمية والبحثية على أرض الواقع بما يناسب سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما أنه يتيح لمجتمع رجال الأعمال وضع رؤية فى محتوى المناهج التعليمية للحصول على جيل من الخريجين متوافق مع احتياجات سوق العمل.

علاوة على التعاون بين اللجان التخصصية والقطاعية بالجمعية ونظيرتها فى مختلف كليات الجامعة لتحقيق تعاون مثمر بين الأطراف المعنية بالبروتوكول.

كما قام فوزي بشكر الجامعة بالنيابة عن المهندس علي عيسى رئيس الجمعية- شكرها على حسن استقبالها الحافل لممثلي الجمعية.

وأكد أن هذه هي البداية لسلسلة طويلة من لقاءات التعاون المثمر.

جامعة عين شمس

وأشار الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي ودور الجامعات الحكومية في حل مشكلات المجتمع وعودة الدور الجامعي إلى الريادة مرة أخرى والتواصل مع المجتمع بشكل واضح ودعم العباقرة وتنفيذ أفكارهم مما سيؤدي إلى حدوث طفرة كبيرة في تقدم المجتمع.

وأوضح أن هناك تحديثًا وتطويرًا دائمًا البرامج الدراسية والتي يمكن أن تأتي عن طريق رجال الأعمال لتخدم المشروعات وتحل المشكلات المختلفة، بالإضافة إلى تفعيل التواصل عن طريق اللجان التنفيذية، كما في كليات الزراعه والتجارة.

وألقى الضوء على ما تمتلكه جامعة عين شمس من كنز ثمين يتمثل فى طلاب الجامعة الذين يمتلكون العديد من الأفكار التي تستحق الدعم لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أنه يتم باستمرار تغيير وتطوير المناهج لتتوافق وتتواءم مع طبيعة سوق العمل.

بنك التنمية الصناعية

وأشار ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إلى أن اليوم يُظهر بل ويضع المستقبل نُصب أعيننا، والمستقبل يعنى الشباب المحرك الفعلى للنجاح والاقتصاد والصناعة والتطوير والابتكار والاستثمار.

ويأتى ذلك من خلال التعليم وتنمية الابتكار وريادة الأعمال، حيث إن المنافع العامة للابتكار وريادة الأعمال- إذا أُحسِن تسخيرها- تفوق بمراحل مكاسبها الخاصة.

وأضاف أنه يجب أن تتضافر كل الجهود ويعتبرالتعليم هو الوقود الذي تعمل به قاطرة النمو، وهنا يأتى دور البنك كإحدى المؤسسات الداعمة والمهتمة بالتطوير والإبداع والعلم والشباب.

ويعمل البنك على تقديم مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعُملائه من الأفراد والمُؤسسات والشركات بمُختلف أنواعها وبرؤية متخصصة في كل الأنشطة الاقتصادية والتنموية بجانب الأوعية الادخارية متعددة المزايا وتوفير العُملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات والآلات والمُعدّات.

كما يهدف بنك التنمية الصناعية بشكل أساسي إلى دعم الشباب وأفكارهم، حيث إن الشباب هم بناة المستقبل.

ويعتبر البنك رائدًا فى مجال المشروعات الصغيرو ومتناهية الصغر من خلال باقاته المميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المُتطورة في المقام الأول إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للمواطنين على اختلاف مستوياتهم.

وذلك بما يحقق رضاهم وتضمن مستويات عالية من الجودة والأداء المُتميز الذي يعود بالنفع على الجميع من خلال الدور التنموي الذي يتبناه البنك.

وأكد ماجد فهمى حرصه على التعاون مع الجامعة وتحقيق تعاون مشترك يصل للشراكة لتحقيق أقصى استفادة للمجتمع المدنى؛ فالبنك يدعم تمويل المشروعات والأبحاث ويعمل على توطين الصناعات المحلية.

ونوهن بأن التعاون بين البنك وجامعة عين شمس العريقة يُعد خطوة جيدة سوف تأتي بثمار جيدة.

وبمقتضى البروتوكول، سوف يتم التعاون المشترك لإنشاء حضانات مشتركة داخل جامعة عين شمس بتخصصات مختلفة وبدعم من الصناعة لخدمة جميع مجالات الصناعة.

كما يسمح البروتوكول بتوفير فرص تدريب علمية لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بشركات السادة أعضاء الجمعية بما يعظم العائد على الاقتصاد المصري وتحفيز أعضاء الجمعية للمساهمة فى دعم وتمويل المشروعات البحثية ومشروعات تخريج طلاب البكالوريوس ورسائل الماجستير والدكتوراه لمرحلة الدراسات العليا، على أن تكون موضوعات المشروعات البحثية محل الدعم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنشاط شركات الأعضاء بجمعية رجال الأعمال المصريين.

كما سوف تقوم جامعة عين شمس بتوفير الدراسات والتقارير التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، على أن تلتزم جامعة عين شمس بعقد ندوات ودورات تدريبية متخصصة وورش عمل بالجامعة للكوادر في الشركات بكل قطاعات التعاون المشترك تقديم الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية والتسويقية لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من جامعة عين شمس لدعم أنشطة جمعية رجال الأعمال المصريين.

وذلك من خلال الاستعانة بالمراكز الاستشارية والأبحاث بجامعة عين شمس.

والتي تعد من قامات بيوت الخبرة الرائدة فى سوق العمل توفير الخطة البحثية الثانوية الخاصة بكلية التجارة لجمعية رجال الأعمال المصريين.

وذلك بما يساعد على الاستفادة منها في تحقيق استراتيجية جمعية رجال الأعمال المصريين ربط موضوعات التطبيق لرسائل الدرجات العلمية من ماجستير ودكتوراه وأكاديمية ومهنية بالشركات الأعضاء بجمعيى رجال الأعمال المصريين.