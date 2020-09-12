استثمار

جمعية رجال الأعمال تعرض على موانئ دبي فرص زيادة استثماراتها في مصر

في مجالات التجارة والتصدير والنقل واللوجيستيات
أحمد عاشور 1:09 م, السبت, 12 سبتمبر 20 1:09 م, السبت, 12 سبتمبر 20

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بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين مع موانئ دبي العالمية زيادة استثمارات الأخيرة في مصر، وفرص التعاون المشترك في مجالات التجارة والتصدير والنقل واللوجيستيات.

جاء ذلك من خلال لجنتي النقل برئاسة الأستاذ عادل اللمعي رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ولجنة التصدير برئاسة المهندس مصطفى النجاري، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري يونان إدوارد رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بدبى، محمود البستاكي مثلا عن موانئ دبي العالمية.

كما شارك كامل سالم – جمعية المصدرين المصريين-اكسبولينك.

رئيس لجنة النقل في جمعية رجال الأعمال : موانئ دبي تمثل جزءا كبيرا للاستثمار في النقل واللوجيستيات

عضو جميعة رجال الأعمال عادل لمعي
المهندس عادل لمعي عضو جميعة رجال الاعمال

وفي بداية اللقاء، أكد عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن موانئ دبي العالمية تمثل جزءا كبيرا للاستثمار في النقل واللوجيستيات، كما أن لها دورًا عظيمًا وتواجدًا فعالًا في المنطقة الجنوبية بمنطقة قناة السويس.

وأشاد بالتعاون بين الجمعية والمكتب التجاري المصري في دبي في دفع النمو الإقتصادي بين البلدين.

وأضاف «اللمعي»، أن الاجتماع مع موانئ دبي العالمية يهدف إلى استعراض اللأفكار والفرص المطروحة للاستثمار والتجارة في مصر.

إنشاء ميناء مع الجانب الصيني يمثل فرصة للتعاون

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق مؤخراً على إنشاء ميناء في أبو قير بشرق الإسكندرية، بالشراكة مع إحدى اكبر الشركات الصينية المتخصصة، ما يمثل فرصا جديدة للشراكة والتعاون بين مصر وموانئ دبي العالمية.

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وأشار إلى أن قطاع النقل البحري في موانئ شرق بورسعيد يحظى باهتمام كبير من الدولة؛ حيث صخت استثمارات جديدة لإنشاء أرصفة بطول 5 كم طولي، وظهير لوجيستي، فضلا عما يشهده ميناء الاسكندرية من مشروعات لتطويره.

ولفت إلى أن نحو 18000 سفينة سنويا تعبر قناة السويس، الأمر الذي يؤكد وجود فرص كبيرة وجديدة للاستثمار والتجارة والنقل في مصر.

كما أشاد «اللمعي»، بالجهود التي تبذلها وزارة النقل في تطوير كافة قطاعات النقل ومنها النقل النهري والانفاق والمترو والسكك الحديدية بجانب شبكات الطرق والكباري.

واضاف أن هناك قانونا لنقل البضائع عبر السكك الحديدية يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في ذلك.

رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال : اهتمام رئاسي بالصادرات

عضو جميعة رجال الأعمال المصريين
مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال

ومن جانبه أكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير في جمعية رجال الأعمال ، أن التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومكتب التمثيل التجاري في دبي والتنسيق المستمر مع الوزير المفوض التجاري يونان إدوارد يمثل فرصة عظيمة لعرض الخطط والافكار وطرح المزيد من المقترحات لتعزيز أوجه التعاون مع موانئ دبي العالمية في شتي المجالات.

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وقال «النجاري»، ان قطاع التصدير في مصر يعد احد أهم القطاعات الديناميكية وكذلك في كافة دول العالم.

واضاف أن التصدير يحظي بأولوية واهتمام حكومي ورئاسي لمضاعفته إلى 100 مليار دولار، مقارنة بـ26 مليار دولار حجم الصادرات غير البترولية، وهو ما يستلزم التطوير المستمر لكافة القطاعات المرتبطة به سواء النقل واللوجيستيات اوالخدمات والبنوك، فضلا عن التشريعات الإقتصادية والإجراءات والاتفاقيات المحفزة لنمو التجارة البينية.

وأشار رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن موقع مصر يمثل مركزا إقليميا ودوليا لحركة التجارة العالمية.

وشدد على ضرورة أن تكون الموانئ جاذبة لحركة التجارة، وذلك من خلال تسهيل وتيسير الإفراج عن السلع والبضائع وزيادة تنافسيتها دولياً.

من جانبه، رحب الوزير المفوض تجاري يونان إدوارد رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بدبى بمد جسور التعاون والتواصل بين المؤسسات في مصر والإمارات في مجالات الاستثمار في النقل واللوجيستيات.

وأكد «إدوارد» أن موانيء دبي العالمية ليست بعيدة عن السوق المصرية حيث توجد لها استثمارات ضخمة قائمة ومرتقبة تستهدف زيادة تواجدها وتوسعها في السوق المصرية خلال المرحلة القادمة.

واضاف أن العلاقات المتبادلة بين مصر والامارات تؤكد وجود الكثير من فرص التعاون المشتركة.

مبادرة طريق الحرير دبي

من جانبه، أكد محمود البستاكي مثلا عن موانئ دبي العالمية، أن الثقل الاقتصادي والسياسي والعسكري لمصر هو المحرك الاساسي لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

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وكشف «البستاكي»، عن مبادرة طريق الحرير دبي، والتي تختلف عن مشروع طريق الحرير البري الصيني، في اعتماد طريق الحرير بدبي والذي تمثل مواني دبي العالمية العصب له على البر والبحر والجو.

وأوضح أن موانئ دبي تتواجد في، 36 دولة حول العالم ، إضافة إلى طيران الامارات الذي يسهم في الشحن الجوي.

كما كشف عن مبادرة إصدار جواز السفر العالمي وهو بمثابة بطاقة عضوية للشركات تمنحها مميزات وتيسيرات اكبر في التكلفة والوقت، حيث إن موانئ دبي العالمية تضمن هذه التيسيرات لتسهيل حركة التجارة.

وأوضح أن الفئات هي الفضية والذهبية والبلاتينية؛ حيث سيركز مشروع جواز السفر العالمي في المرحلة الاولى على الشحن الجوي.

وقال كامل سالم ممثلًا عن جمعية المصدرين المصريين-اكسبولينك، إن مصر تمتلك مقومات عديدة لتنشيط التجارة ونفاذ الصادرات الى قارة إفريقيا.

وأضاف أن جمعية المصدرين المصريين تتيح أنشطة التخزين للمصدر المصري خارجيًا في عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب الترويج لفرص التجارة وزيادة الصادرات، من خلال تنظيم البعثات الخارجية والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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