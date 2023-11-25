جمعية رجال الأعمال تطالب بجذب السياحة «الموتورية» ومنح التسهيلات لها

قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك ضرورة لجذب السياحة الموتورية (سياحة السيارات والموتوسيكلات) الفورمولا وسباق الدراجات النارية والتي تمثل نسبة لا تقل عن 12% من إجمالى الحركة السياحية في العالم.

وأضاف خلال لقاء موسع للجمعية مع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وعمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بهدف استعراض ومناقشة الوضع الحالي للقطاع في ظل تطورات الأحداث الجارية المحلية والعالمية، إنه لابد من تيسير الحصول على التصاريح الأمنية وتسهيل دخول وخروج السيارات الكلاسيكية لجذب هذه النوعية من السائحين وعائلاتهم.

ولفت إلى أن هذا النوع من السياحة يعد الأعلى دخلا في العالم، خاصة أن مصر بلد آمنة بل والأكثر أمانا في المنطقة وزاخرة بأسطول نادر وتاريخي للسيارات الكلاسيكية.

ونوه إلى الجهود المبذولة من قبل المسئولين عن القطاع السياحي في تحقيق استراتيجية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2028 وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية بأنواعها لاستيعاب العدد الحالي من السياح وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة جداً بخلاف قيمة الأراضي.

وأشار إلى أن هناك دلائل مبشرة للموسم السياحي الأعلى في تاريخ مصر وأن قيادات الوزارة على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المنشود وذلك في ضوء زيادة مضطردة سواءً فيما يخص أعداد السائحين أو جودة ونوعية السائح رغم الأحداث الجيوسياسية الجارية العالمية والإقليمية.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين تدعم الاتجاه الإيجابي لوزارة السياحة لتحقيق التوازن بين اعداد السائحين وجودة السائح وتطوير القطاع.