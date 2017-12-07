جمعية رجال الأعمال تشارك فى مؤتمر الكوميسا

محمد ريحان شارك وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، يضم 22 رجل أعمال من مجلس إلادارة ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية فى مؤتمر الكوميسا 2017، المنعقد حاليًا فى شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية،…

محمد ريحان

شارك وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، يضم 22 رجل أعمال من مجلس إلادارة ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية فى مؤتمر الكوميسا 2017، المنعقد حاليًا فى شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، إن مؤتمر الكوميسا 2017 فرصة كبيرة للتعرف عن القرب على الفرص المتاحة لتنمية التجارة والاستثمار والتصدير بين مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى أن وفد الجمعية عقد لقاءات ثنائية مع منظمات الأعمال الأفريقية المشاركين فى المؤتمر.

وأكد يوسف أن الجمعية من خلال عقدها لسلسلة من الاجتماعات مع منظمات الأعمال الأفريقية تسعى إلى عمل جسر تواصل بين رجال الأعمال فى مصر، وأفريقيا بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الداعمة للتعزيز التجارة فى القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن مشاركة وفد جمعية رجال الأعمال فى المؤتمر تعد فرصة كبيرة للتعرف على البرامج التمويلية المتاحة لتمويل المشروعات فى القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن الجمعية كان لها الدور الكبير والداعم للاتجاه نحو إفريقيا منذ فترات طويلة، وأول من دعت إلى إنشاء خط ملاحى يخدم التصدير.

وأضاف أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى ملف تعزيز التجارة والاستثمار مع إفريقيا، مشيراً إلى أن مؤتمر الكوميسا 2017 انطلاقة كبيرة لجمعية رجال الأعمال المصريين يكون فيها العمل المؤسسى، هو الإطار العام الذى تتحرك من خلال الجمعية نحو إفريقيا مدعومة بمساندة القيادة السياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت إلى أن الزيارات العديدة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإفريقيا لم تحدث فى تاريخ مصر منذ 20 عاماً.

وقال إن الجمعية من خلال اللقاءات التى نظمتها مع العديد من الوفود الافريقيه فى مصر وزياراتها المتكررة لإفريقيا، ومن خلال الدعم السياسى الكبير تكسب الجمعية مصداقية واستدامة للتعامل مع السوق الإفريقية.