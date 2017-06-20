جمعية رجال الأعمال تستقبل وفدا من إيبوليت البولندية

تستقبل لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، وفدا من مجموعة شركات إيبوليت البولندية، إحدى الشركات العاملة فى نشاط بناء وإصلاح السفن ومولدات الطاقة ومشروعات تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء.

وقال عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل، إنه من المقرر أن يتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى شرق بورسعيد وفى الترسانات البحرية والموانئ أمام الوفد الأجنبي.

وأشار اللمعى إلى أن اللجنة أعدت خطة ممنهجة للتسويق للمشروعات البحرية والصناعية المزمع طرحها خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من ترفيق وإنشاء ٥ كيلومترات أرصفة بميناء شرق بورسعيد نهاية ٢٠١٧.