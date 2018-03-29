جمعية رجال الأعمال تستضيف سفير النرويج بالقاهرة.. الثلاثاء

في إطار إعداد الجمعية لرحلة عمل لدولتي النرويج والسويد المال- خاصتنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، الثلاثاء المقبل، مائدة مستديرة حول العلاقات الاقتصادية المصرية النرويجية بحضور سفير النرويج بالقاهرة "ستين روسنس"، والمستشار الاقتصادى بالسفارة.يأتى ذلك فى إطار قيام جمعية رجال الأ

في إطار إعداد الجمعية لرحلة عمل لدولتي النرويج والسويد





المال- خاص

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، الثلاثاء المقبل، مائدة مستديرة حول العلاقات الاقتصادية المصرية النرويجية بحضور سفير النرويج بالقاهرة “ستين روسنس”، والمستشار الاقتصادى بالسفارة.

يأتى ذلك فى إطار قيام جمعية رجال الأعمال بالإعداد لرحلة عمل لدولتى النرويج والسويد، خلال الفترة القبلة؛ لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون التجارى بين رجال الأعمال فى مصر والنرويج والسويد.

وأكد محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والنرويج والسويد، مشيرًا إلى أن الجمعية تستعد للقيام برحلة عمل إلى الدولتين خلال الفترة المقبلة.

وقال يوسف إن النرويج لديها أكبر صندوق نفط سيادي في العالم، والذي تبلغ قيمته السوقية الآن أكثر من تريليون دولار باستثمارات في كل أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الصندوق قام بالاستثمار في 41 شركة مصرية خلال عام 2017، بمبلغ إجمالي 3 مليارات كرون، بمعدل زيادة قدره مليار كرون على العام السابق.

وأضاف أن أهم مجالات التعاون مع الجانب النرويجي تشمل البترول والطاقة والغاز، والنقل البحري والشحن وبناء السفن، بجانب الثروة السمكية والاستزراع السمكي، لافتًا إلى أن النرويج إحدى دول اتفاقية الإفتا EFTA، وهى اتفاقية تجارة حرة مع دول سويسرا، والنرويج، وأيسلاندا، وليختنشتاين.

الجدير بالذكر أن أهم الصادرات المصرية للنرويج تشمل الفاكهة مثل العنب، البلح، التين، الموالح بجانب الخضروات، الملابس، السجاد، كما أن هناك فرصة لتصدير بعض المنتجات المصرية الأخرى مثل الورود والأزهار، الأثاث، الملابس، الاحذية، المواد الكيماوية، السيراميك، بالإضافة إلى الحِرف اليدوية.