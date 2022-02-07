جمعية رجال الأعمال تستضيف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة 15 فبراير الجاري

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل 15 فبراير الجاري، اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، على هامش اجتماع لأعضاء لجنة التشييد بالجمعية.

وذلك برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة.

يأتي اللقاء بهدف استعراض الإنجازات التي تمت بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة الوجيزة الماضية، والتي شملت احياء بأكلمها، والمقار الحكومية، ومشروعات البنية التحتية والمرافق فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية والفرص المتاحة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.