جمعية رجال الأعمال تبحث مع وفد صناعي كوري فرص الاستثمار المباشر في مصر

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الثلاثاء، السفير الكوري بالقاهرة، ووفدا صناعيا من منتدى الشرق الأوسط للتعاون الصناعي بكوريا الجنوبية الذي يزور مصر في الفترة من 18 إلى 22 يونيو الحالي، حيث بحث اللقاء آفاق الاقتصاد وفرص ومجالات الاستثمار والتعاون المشترك.

وذكرت الجمعية فى بيان اليوم، أن الجانب المصري والكوري استعرض خطط التعاون الإنمائي بين البلدين، في ظل اختيار مصر شريكاً استراتيجياً ذات الأولوية لخطط التعاون الإنمائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021/2025.

وترأس اللقاء المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، والمهندس خالد نصير رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وبحضور لفيف من الشركات المصرية والكورية وممثلى عن KOTRA و KOICA والسفارة الكورية بمصر.

‏وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المهندس على عيسى، أهمية وعمق العلاقات المصرية الكورية على المستوي السياسي على مستقبل التعاون الاقتصادي ومشروعات التنمية في مصر في المرحلة المقبلة خاصةً بتنصيب الحكومة الكورية الجديدة، مشيراً إلى الزيارة التاريخية لرئيس كوريا الجنوبية لمصر في يناير الماضي التي تعد الأولي منذ 16 عاما.

وأشار عيسى، إلى أن الحكومة المصرية أنجزت العديد من الاصلاحات الجذرية في الاقتصاد وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، إضافة الي العديد من النجاحات علي مستوي تطوير وتهيئة البنية التحتية المؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها الاستثمارات الكورية حيث تعد من كبرى الدول المستثمرة في الخارج‏.

ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الشركات الكورية إلى الاستثمار في مصر وإقامة المزيد من مشروعات التعاون علي المستوي الحكومي والقطاع الخاص خاصةً في مجالات الاقتصاد الأخضر والمشروعات التنموية التي تستهدفها الدولة المصرية والتي تعد فرص جيدة لرجال الأعمال بالبلدين لإقامة المشروعات المشتركة وتوطين الخبرات والتكنولوجيا والصناعات المستقبلية للمرحلة المقبلة.

مجلس الاعمال المصري الكوري

‏من جانبه أعلن المهندس خالد نصير رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري المشترك، توقيع كوريا اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصر لمدة خمس سنوات وحتى عام 2025 لتوجيه الاستثمارات الكورية في مشروعات التعاون الإنمائي لدول منطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر ، مشيراً لأهمية هذه الشراكة علي مستقبل نمو العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الكورية المباشرة ومشروعات التعاون الدولي ونقل الخبرات والتكنولوجية كما أضاف أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها الإقتصاد المصري والتى لا تقتصرعلى مصر وحدها فما زالت الشركات المستثمرة في مصر تحقق مكاسب وأرباح وهذا يعكس مدى قوة وصلابة الإقتصاد المصري.

ولفت إلى أن كوريا الجنوبية هي رابع أكبر اقتصاد في آسيا والعاشر على المستوى العالمي والأولي علي العالم والدول الأوروبية الكبرى في الابتكار وفي البحث العلمي وربطه بالصناعة.

من جانبه، وجه «هونج جين ووك»، سفير كوريا في مصر، الشكر لمجلس الأعمال المصري الكوري وجمعية رجال الأعمال المصريين EBA على جهودهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد أن مصر هي الشريك الاستراتيجي الأهم لكوريا في المنطقة، وأن كوريا تعد نموذجًا جيدًا للتنمية الوطنية.

وأضاف السفير هونج أن مجالات التعاون بين البلدين لا حصر لها خاصةً بعد أن صنفت كوريا مصر كدولة تعاون ذات أولوية في المساعدة الإنمائية الرسمية لمدة 5 سنوات من 2021 إلى 2025.

وأعرب السفير هونج عن أمله في أن تعمل المزيد من الشركات المصرية على تعزيز تعاونها المستقبلي مع كوريا، مشيراً أن التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية في المرحلة المقبلة سيتضمن نقل التكنولوجيا الكورية وتدريب العمالة وتوطين الصناعة المحلية.

وقدم البروفيسور بارك هيوندو، رئيس الوفد الكوري من معهد سوغانغ يورو-الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنتدى الشرق الأوسط للتعاون الصناعي عروضاً حول بيئة الأعمال بين كوريا ومصر، بهدف استعراض مجالات التعاون الثنائى الواعدة والتوقعات الاقتصادية لكوريا بعد تنصيب الحكومة الجديدة.

‏واكد رئيس الوفد الكوري، أن كوريا تنظر لمصر علي أنها مركزاً مهم لمستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر واكبر دولة في العالم في الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً أن حجم الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ 457 مليون دولارعام 2021 ومن المتوقع نمو الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة وخاصة في ظل النجاحات التي حققتها كل من شركة سامسونج وأل جي في مصر.

واوضح أن الاقتصاد المصري يتمتع بالعديد من نقاط القوة والميزات النسبية في رأس المال البشري نتيجة لعدد السكان الكبير بجانب الموقع الجغرافي ووفرة وتنوع مصادر الطاقة وكذلك المشروعات القومية ‏والاتفاقيات الخاصة بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال رئيس الوفد الكوري، أن التعاون المصري الكوري في القارة الإفريقية سيحقق قصة نجاح كبيرة للدولتين وكذلك زيادة فرص التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال بالبلدين.

إقامة المشروعات الصناعية الكورية

‏من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، على أهمية توجيه التعاون المصري الكوري نحو توطين وتعميق الصناعة المحلية والتعاون في نقل التكنولوجيا في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والنهوض بالصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

ودعا المنزلاوي، إلى ضرورة دعم الحكومة للتوسع في إقامة المشروعات الصناعية الكورية حيث أن قصة نجاح الشركات الكورية في مصر سيكون عامل جذب للمزيد من الاستثمارات الصناعية خاصةً في الصناعات الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى الشرق الأوسط للتعاون الصناعي يتشكل من مجموعة من الخبراء والأكاديميين الكوريين المتخصصين في موضوعات الدراسات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية بين كوريا ودول الشرق الأوسط والعمل كقناة استشارية أكاديمية لمؤسسة الرئاسة الكورية، ويلعب أدوار رئيسية مختلفة، ويتم تمويله من قبل وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية منذ عام 2018.