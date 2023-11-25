جمعية رجال الأعمال تبحث تبني مبادرة لتمويل القطاع السياحي بفائدة 11% ورفعها للوزراء

قال الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة تبحث مع مجلس إدارة الجمعية تبني مبادرة لتمويل القطاع السياحى، خاصة إنشاء الغرف الفندقية الجديدة وتشغيل الفنادق المتوقفة بفائدة 11%، كما تم في القطاع الصناعي تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.

وأضاف أن أرقام القطاع تشير إلى انطلاقة وطفرة في جذب السائحين لمصر مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية الدولية، موضحا أن السياحة شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملموسا في جذب السائحين والخدمة السياحية بالفنادق وغرف فندقية على أعلى مستوى من الجودة.

وأشار إلى ضرورة الاستعداد الجيد لزيادة الطاقة الفندقية لتستوعب أعداد السائحين المتزايدة من خلال توفير التمويل المناسب لمضاعفة الغرف الفندقية سواء بناء غرف جديدة أو الانتهاء من مشروعات الفنادق تحت الانشاء في ضوء المؤشرات التي تدعم تحقيق استراتيجية الوزارة بجذب 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2028.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته لجنة السياحة والطيران المدني مع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وعمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بهدف استعراض ومناقشة الوضع الحالي لقطاع السياحة في ظل تطورات الأحداث الجارية المحلية والعالمية، وتأثيرها على السياحة الوافدة لمصر.