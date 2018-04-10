جمعية رجال الأعمال: بولندا تعتزم فتح وكالة بمصر لتعزيز التعاون الاقتصادي

محمود محسن قال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن بولندا تعتزم فتح مكتب تجاري في مصر بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن فتح آفاق تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح يوسف، لـ"المال"، على هامش مؤتمر…

محمود محسن





قال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن بولندا تعتزم فتح مكتب تجاري في مصر بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن فتح آفاق تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح يوسف، لـ”المال”، على هامش مؤتمر صحفي عقد بمقر الجمعية بمناسبة استقبال ممثل اتحاد الصناعات بالهند، أن المكتب الذي تنوي بولندا فتحه في مصر هو مكتب حكومي وسوف يحمل اسم الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة.

ولفت إلى أن الوكالة ستكون معنية بتشجيع الاستثمار والتجارة البولندية بمصر، بالإضافة إلى مساعدة رجال الأعمال البولنديين في كل ما يتعلق بمناخ الاستثمار وقوانينه والفرص المتاحة.

وأضاف أن الجمعية عقدت اجتماعًا مع فيتكو نائب الرئيس التنفيذي للوكالة؛ بهدف المناقشة وتبادل الآراء عن المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة وما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية.

وأشار إلى أن الوكالة تقوم حاليًّا بزيارة عدة مواقع للتعرف على أفضل الأماكن والأنسب لفتح المكتب، موضحًا أن الوكالة تعتزم فتح المكتب رسميًّا في سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن فتح الوكالة جاء بعد جهود كبيرة قام بها الدكتور عبد العزيز شريف رئيس المكتب التجاري بالعاصمة البولندية وارسو.

وأكد يوسف أن مسئول الوكالة يجري لقاءات في الفترة الحالية مع مسئولين حكوميين بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المقترحة التي من الممكن القيام بها في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الوكالة البولندية لديها 20 فرع تقريبًا في عدة دول.