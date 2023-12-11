جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تُقرض مشروعات بـ 3.6 مليار جنيه خلال 5 أشهر

كشف تقرير لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، عن وصول حجم القروض التي تم توفيرها لعملاء الجمعية لتصل إلى 3.6 مليار جنيه، وذلك خلال الخمس أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023 – 2024 .

وذكر التقرير، الذي اطلعت عليه “المال” أن أهم الشهور التي تم فيها تنفيذ قروض لعملاء الجمعية كان أكتوبر بواقع 853 مليون جنيه، في حين كانت قيمة القروض في نفس الشهر من العام الماضي 553 مليون جنيه.

وتوزعت القروض بين أكثر 5 محافظات والتي شملت محافظة كفرالشيخ، ومحافظة البحيرة، محافظة المنوفية، محافظة الغربية، ومحافظة الإسكندرية.

وأكدت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية عن اتخاذ خطوات جادة لدعم صغار المصنعين فنيا ومهنيا الفترة المقبلة، فضلا عن التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأحد أنشطتها الاجتماعية، حيث التوجه لضخ 10 مليار جنيه لإقراض المشروعات خلال العام المالى 2023-2024.

وأكدت الجمعية أنها تقوم بدور أساسى فى خلق بيئة مشجعة لنمو الاقتصاد بالمجتمع المصرى، وذلك من خلال الريادة فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية، كما تهتم الجمعية بعقد اللجان المختصة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والبحث فى التحديات التى تواجه العملاء ودراسة مشروعات القوانين ومناقشتها بالإضافة إلى التواصل مع صناع القرار، والاهتمام بقضايا اقتصادية متنوعة والتواصل مع الجهات المختلفه لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات.

وتستهدف الجمعية زيادة حجم التمويل الذي تقدمه للمشروعات الصغيرة من 7 مليارات إلى 10 مليارات جنيه، خلال العام المالي 2023/ 2024، فيما تبلغ محفظة الجمعية النشطة حاليا 4.2 مليار جنيه.

كما أنشأت الجمعية مركز للتدريب الفني بمنطقة بشاير الخير بالإسكندرية، والذي يقوم بتدريب الفنيين على حرف مختلفة منها النجارة والسباكة للحام تحت المياه.

كان قد أشار رئيس الجمعية محمد هنو، في تصريحات سابقة له، أنه لتحسين مناخ الاستثمار في مصر فنحن بحاجة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، فلا يمكن تحسين الإدارة بدون تحسين طرق الإدارة، وهذا غير متوفر سوى فى القليل من الأجهزة الحكومية، وهذه أكبر إشكالية تواجه مناخ الاستثمار، متابعا أن الدولة تصدر قرارات جيدة لتحفيز الاستثمار، لكنها تظل دون تنفيذ حيث أن العاملين بالدولة، هم المسؤولين عن التنفيذ وللأسف أيديهم مرتعشة بسبب غابة القوانين التي تحكم عملهم ونظم تقييم الأداء والإثابة المجحفة، وبدون حل هذه الإشكالية ستظل القرارات فوقية ، دون الوصول إلى الفئات المستهدفة.

وكشف هنو، عن قرب إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الوكالة الألمانية لإنشاء وحدة لدعم الأعمال هدفها دعم المصانع المتوسطة والصغيرة، و تسعى جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية عبر هذا التعاون إلى الاتفاق مع جهات استشارية وبحثية إلى جانب التمويل لدعم هذه المصانع فنيا.

وصرح المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بأن هناك 111 فرعا لمشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية التابع للجمعية فى 19 محافظة حالياً، مشيراً إلى أنه من المقرر افتتاح 12 فرع جديد خلال السنة المالية الحالية 2023/2024 وتغطية 20 محافظة.

واستعرض القاضى، أبرز مؤشرات مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية حيث كشف أن عدد العملاء المستفيدين من المشروع في الوقت الحالي يصل إلى 620 ألف عميل، وعدد العاملين بالمشروع 3500 عامل وموظف، وإجمالي القروض المنصرفة منذ بداية المشروع في 1989 حتى الآن وصل إلى 33 مليار جنيه.

وخلال الأسبوع الماضي افتتح الدكتور شريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة فرع المشروع رقم 114 – فرع الزراعة بمحافظة الغربية.

وأضاف شومان أن هذا يأتي استكمالا لما بدأته الإدارة التنفيذية لمشروع تنمية المنشآت بجمعية رجال أعمال إسكندرية من تنفيذ خطة طموحة للتوسع ومد مظلة الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأكبر عدد ممكن من العملاء المستهدفين فى ربوع مصر.

وتابع أن افتتاح فرع الزراعة يأتي عقب دراسات جدوى اقتصادية تفصيلية تم إجرائها لاستهداف أصحاب المشروعات في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، كما يتحقق بافتتاح فرع الزراعة الانتشار داخل القرى المصرية لتوفير الخدمات المالية لأهالي المناطق من أصحاب المشروعات.