جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تكشف عن عدد من اللقاءات لمناقشة الاستثمار بالمحافظة

أصدرت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، تقريرا عن أهم اللقاءات التي عقدتها خلال سبتمبر الماضي، والتي تم خلالها مناقشة العديد من الأمور التي تخص الاستثمار فى محافظة الإسكندرية.

تأثير التغيرات المناخية على الإسكندرية

وحسب التقرير، عقدت جمعية رجال الأعمال بالمحافظة، لقاء حول تأثير التغيرات المناخية على مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي.

وشارك في الندوة الدكتور أيمن الجمل مدير معهد بحوث الشواطئ سابقا وأستاذ الجيولوجيا البحرية، والدكتور محمد محرم خبير البيئة ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والدكتورة فاطمة أبو شوك الخبيرة البيئية ورئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية سابقا.

وأشار الدكتور أيمن الجمل إلى العوامل المختلفة التي تؤثر بطريقة مباشرة على مساحات الشواطئ، وأيضا على الطرق في مدينة الإسكندرية، حيث تتضمن تلك العوامل التغيرات المناخية وعدم وجود بنية تحتية للتعامل مع كمية الأمطار غير المتوقعة، بالإضافة إلى عدم وجود نهج إستراتيجي لإدارة منظومة الأمطار ومخاطرها.

كما أكد الحضور أن هناك العديد من الإجراءات التي يتم تطبيقها حتى يتم التعامل بطريقة صحيحية، وكذا يتم تحديد المناطق المعرضة لمخاطر نوبات الطقس الجامحة، وعمل نظام متكامل للانذار المبكر بالفيضانات، ومتابعة التنبؤات الجوية باستمرار، علاوة على الاستعداد الكامل لتصريف مياه الأمطار الشديدة عن طريق فتح كافة الشنايش للتخلص من المياه الزائدة التي يمكن أن تتسبب في العديد من الأضرار والكوارث.

كما تم شرح أسباب النحر في القري السياحية بالساحل الشمالي وطرق العلاج وشرح مدة ارتفاع مستوى منسوب البحر الأبيض المتوسط وتأثير ذلك على مصر وعلى مدينة الإسكندرية بصفة خاصة.

وأشار الدكتور وليد البرقي إلى أنه يتم البدء في تنفيذ مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار عن طريق إنشاء شبكات منفصلة لصرف مياه المطر لأقرب مسطح مائي للمناطق الغربية من المسطح المائي.

كما يتم تنفيذ هذه الإستراتيجية المتكاملة الحديثة من منطقتي كورنيش الإسكندرية ومحور المحمودية حيث يتم تجميع مياه الأمطار وصرفها، بالإضافة إلى صرف جزء ببحيرة المطار.

وجدير بالذكر أن الدكتور أيمن الجمل هو صاحب مشروع نظام الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر بالفيضانات ضد كوارث تغير المناخ بالإسكندرية، والذي حاز على المركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وتناقش مشكلات الضرائب العقارية



كما عقدت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، اجتماعا مع أنور فوزي، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية بهدف مناقشة المشكلات الخاصة بالضرائب العقارية التي تواجه المنشآت الصناعية والتجارية والجمعيات الأهلية وقانون الإعفاء الضريبي، والغرامات المطبقة في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة.

وناقش أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال اللقاء، مشكلات الضرائب العقارية التي تواجه الشركات في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التشريعات الضريبية الجديدة يجرى حاليا مناقشتها تمهيدا للبدء في تطبيقها.

وأوضح رئيس المصلحة، أن هذه التشريعات الجديدة الجاري الانتهاء منها ستعالج 90% من المشكلات المتواجدة في الوقت الحالي، إلى جانب ذلك تعمل المصلحة كذلك على إجراء تعديلات على بعض التشريعات المتواجدة حاليا حتى تواكب التغيرات الجديدة التي تطرأ على بيئة العمل الخاصة بالمجال الصناعي والتجاري.

واقترح رئيس المصلحة، عقد اجتماعات دورية شهرية لحل المشكلات المطروحة أولاً بأول للقضاء على جزء كبير من مشكلات الضرائب العقارية التي تواجه رجال الأعمال في المستقبل القريب.

كما ناقش الاجتماع مشكلة ضريبة الملاهي المذكورة في جدول 99 والتي تمثل 20%، مؤكدا أن القانون يشمل جميع الألعاب أيا كانت وسيلة استخدامها أو تشغيلها وأنه في حالة استحداث ألعاب جديدة سيتم إضافتها للقانون.

وأوضح “فوزي” أن الدولة تقدم الكثير من الإعفاءات الضريبية للمصنعين ورجال الأعمال وذلك بهدف تشجيع الصناعة والمصنعين في مصر.

وتناقش مع وزير النقل الأسبق الرصف الأخضر

في السياق نفسه، عقدت لجنة الطاقة بجمعية رجال أعمال إسكندرية لقاء مع وزير النقل الأسبق الدكتور سعد الجيوشي، والمهندس شريف هداره، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، لمناقشة إدارة التحول لاقتصاديات الرصف الأخضر.

حضر اللقاء المهندس مدحت القاضي – نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد محرم – نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة فاطمة أبو الشوك – نائب رئيس لجنة الطاقة ولفيف من رؤساء اللجان و أعضاء الجمعية.

وعرض الدكتور سعد الجيوشي، نظام الرصف الذكي في مصر، حيث كان أول من أدخل هذا النظام، وذلك في عام 2014 وقد نجح في تطبيق هذا النظام بنسبة تصل إلى 60% تقريبا، حيث يعد إنجازا عظيما استطاع تحقيقه في مصر، كما قام بإنشاء شركة للرصف الأخضر والتي تتبنى جميع أنظمة الرصف الذكي.

كما تمت مناقشة مستقبل الرصف الذكي في مصر والذي سوف يقدم العديد من الحلول الاقتصادية الصديقة للبيئة، ولذلك يعرف أيضا بنظام الرصف الأخضر نظرا لمحافظته على سلامة البيئة.

كما عرض وسائل تطبيق الرصف الذكي وتتضمن الصيانة الذكية – الأسفلت المعاد تدويره وأخيرا الرصف الخرساني ويحقق استخدام هذه الوسائل العديد من العوائد الاقتصادية والاستثمارية والبيئية الكبيرة.

وتعمل تلك التقنية حسب وزير النقل الأسبق، على تقليل قيمة الاستهلاك لقطع غيار المعدات والسيارات وضمان استدامة جذب الاستثمار لحسن حالة شبكة الطرق وتعمل أيضا على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 90%.

وقد تم رصف ألف كيلو متر من الرصف الذكي في مصر خلال العام الماضي، ووصل عدد الشركات التي تستخدم الصيانة الذكية إلى 23 في عام 2023 وهذا يعتبر تطورا كبيرا في مجال تطبيق نظام الرصف الذكي في مصر.

وتبحث فرص الاستثمار مع موريشيوس

ونظم قسم العلاقات الخارجية بجمعية رجال أعمال إسكندرية اجتماعا مع وفد من موريشيوس وممثلي شركة Biocom Consulting مرکز الأعمال رقم واحد في أفريقيا بهدف تشجيع الاستثمار وفتح سبل التعاون بين مصر وموريشيوس.

وقد تمت مناقشة فرص الاستثمار في موريشيوس في قطاعات الاستثمار العقاري والسياحة واللوجيستيات حيث تمتلك موريشيوس واحدة من أكبر المناطق التجارية الحرة في العالم، بعد قرار الحكومة للتركيز على تطوير القطاع البحري.

ويعد ميناء لويس هو الميناء الرئيسي بموريشيوس ويتعامل مع حوالي 99% من التجارة الدولية، والتي تبلغ حوالي 7.5 مليون طن من البضائع كل عام، كما يتعامل مع معظم الواردات مثل المنتجات الغذائية المعبأة والمنتجات البترولية والمواد الخام لقطاع النسيج، كما يتم إرسال معظم صادرات البلاد مثل السكر والمنسوجات والمصنوعات اليدوية.

وألقى الوفد الضوء على الوضع القانوني والاقتصادي، والتجاري لموريشيوس، وكذا الخدمات المقدمة من شركة BIOCOM فضلا عن استخدام موريشيوس كمركز توزيع ( من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع SADC و COMESA والصين والهند وغيرها أو كمركز مالي من خلال مركز موريشيوس المالي الدولي.