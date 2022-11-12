جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تفتتح فرعا جديدا في منطقة عين شمس

كشف الدكتور محمد محرم، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، عن افتتاح فرع جديد للجمعية بمنطقة عين شمس في نطاق القاهرة الكبرى، والذي يعد الفرع الثاني من نوعه في القاهرة الكبرى للجمعية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الفرع الجديد يعد الثاني من نوعه في نطاق القاهرة الكبرى، بعد ان تم افتتاح أول فروع مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية في نطاق القاهرة الكبرى، خلال يناير الماضي بمنطقة السادس من أكتوبر، حيث كان الفرع رقم 90 في المحافظات التي يقدم فيها المشروع خدماته للعملاء المستهدفين، بينما يعد فرع عين شمس الفرع رقم 107 لتنتشر فروع الجمعية في كافة ربوع مصر.

وأوضح أن الفروع يتم افتتاحها بناءا على دراسة جدوى تفصيلية يتم تقديمها والنظر فيها من قبل القائمين على الجمعية بالإسكندرية.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور محمد محرم، أمين الصندوق وكيلا عن مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري للمشروع، وشريف شومان المدير التنفيذي للمشروع.

وأوضح محرم أن افتتاح فروع القاهرة الكبرى 6 أكتوبر يعد بداية مبشرة لتنفيذ خطة طموحة في التوسع من قبل إدارة المشروع خلال عام 2022 بدعم ومساندة من مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري.

ولفت محرم إلى أن المشروع التابع لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، يعد من أهم المشروعات المتخصصة للتمويل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستفيدة من التسهيلات المقررة في هذا الشأن من كافة الجهات المعنية، وخاصة من قبل البنك المركزي.

كان قد نظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برعاية البنك المركزي المصري، برنامجًا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.

وحتى نهاية مارس الماضي ارتفعت جمعية رجال أعمال اسكندرية بمحفظتها للقروض المصدرة إلى 25.3 مليار جنيه منذ بدء نشاطها بالسوق وحتى نهاية مارس 2022، بعدد قروض بلغت 5.7 مليون قرض

وبلغ عدد عملاء الجمعية 2.2 مليون عميل، كما ارتفعت الشبكة الجغرافية للجمعية إلى 100 فرع، واستحوذ الشباب على 29.4% من المحفظة، كما بلغت حصة مناطق الريف 75.6% من محفظة قروض الجمعية مقابل 24.4% للحضر.

وحول حجم نشاط الجمعية خلال الربع الأول من 2022، فقد بلغت قيمة أصل محفظة العملاء حوالي 3.3 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء النشطاء إلى 536 ألف عميل خلال تلك الفترة.

وسجلت قيمة القروض المصدرة حوالي 1.7 مليار جنيه بعدد 181 ألف قرض، بمتوسط حجم للقرض للقرض الواحد 9.5 ألف جنيه.

وجدير بالذكر أن جمعية رجال أعمال أسكندرية بدأت فى دعم وتنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التى لم تكن قادرة على الحصول على قروض من خلال النظام المصرفى التقليدى فى عام 1990.

وتسعى الجمعية من خلال رسالتها إلى تقديم المنتجات المالية وغير المالية لتلبية احتياجات العملاء الأكثر احتياجا من الناشطين اقتصاديا وأصحاب المشروعات الناشئة لتحقيق حياة أفضل لهم ولأسرهم مع المحافظة على توازن الأداء الاقتصادى والاجتماعي .