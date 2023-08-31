جمعية رجال أعمال الإسكندرية تفتتح فرع «نديبة» بمحافظة البحيرة

افتتح الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية والدكتور شريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة فرع المشروع رقم 112 في قريبة نديبة بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023.

وأشار محرم إلى أن هذا يأتي فى إطار خطة المشروع الطموحة في مد مظلة الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأكبر عدد ممكن من العملاء المستهدفين في ربوع مصر.

وأوضح أنه يأتي افتتاح فرع نديبة عقب دراسات جدوى اقتصادية تفصيلية تم إجراؤها لاستهداف أصحاب المشروعات في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

وأشار إلى أنه يتحقق بافتتاح فرع نديبة الانتشار داخل القرى المصرية لتوفير الخدمات المالية لأهالي المناطق من أصحاب المشروعات.

جدير بالذكر، أن المؤسسة شهدت توسعا وانتشارا غير مسبوق في الفترة الأخيرة كنتيجة للدعم الدائم من رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال أسكندرية ورئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والجهود المبذولة المتواصلة للإدارة التنفيذية للمشروع وجميع العاملين، ونحو مزيد من الانتشار لخدمة مزيد من العملاء الحاليين والمرتقبين.

وخلال أغسطس الجاري، كشف محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن حجم محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها الجمعية بلغ 4.1 مليار جنيه، منذ بدء المشروع في 1989 وحتى يوليو 2023.

وأشار هنو إلى أن عدد القروض خلال هذه الفترة بلغ 6.5 مليون قرض، وأن متوسط حجم القرض بلغ 11500 جنيه، وعدد المقترضين وصل إلى 2.5 مليون فرد، وأن معدل السداد بلغ 96.5%.

وقال إن مصدر القروض التي تمنحها الجمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتمد على الموارد الذاتية للجمعية والتي كانت نواتها منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية، والبنوك المحلية.

وأطلقت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مشروعها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1990، ويوجد حاليا في 19 محافظة، بواقع 111 فرع، وفقا لهنو.