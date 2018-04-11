جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون

معتز محمودبحث المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجمعية وسفير الهند بمصر سانجاي باتشاريا. ومن جانبه أشار المهندس محمد صبري، في بيان إلى أن اللقاء استعرض دور الجمعية الخدمي من خلال المشروعات الموجود بالإسكندرية

معتز محمود

بحث المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجمعية وسفير الهند بمصر سانجاي باتشاريا.

ومن جانبه أشار المهندس محمد صبري، في بيان إلى أن اللقاء استعرض دور الجمعية الخدمي من خلال المشروعات الموجود بالإسكندرية

وأكد على الاتفاق مع السفير الهندي علي آليات تكفل المشاركة الفاعلة لدولة الهند بالتعاون مع الجمعية في الفترة القليلة المقلبة.

وأضاف صبري، أن اللقاء ركز علي سبل التعاون المشترك بين السفارة والجمعية، في ظل وجود رغبة بين الطرفين لتعزيز سبل التعاون المشترك خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيداً بالدور الهام لدولة الهند ونموها خلال الفترة السابقة.

