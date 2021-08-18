جمعية رجال أعمال إسكندرية تطلق العدد الأول من النشرة الشهرية الإلكترونية

أطلقت جمعية رجال أعمال إسكندرية العدد الأول من النشرة الشهرية الإلكترونية تحت عنوان: “ABA Newsletter “، حيث تناولت النشرة العديد من الموضوعات التي تهم مجتمع الأعمال بالإسكندرية والأعضاء بالجمعية، وهي تأتي في إطار حرص الجمعية على دعم الخدمات للأعضاء وتوفير جميع المعلومات لهم لدعم مناخ الاستثمار.

حيث توجه المهندس محمد صبري رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلي اللجنة المكلفة بإصدار النشرة وأعضاء اللجنة التنفيذية، مشيراً إلي أن النشرة سوف تكون منبرا لرجال الأعمال لطرح كافة الموضوعات التي تهم البيزنس وكذلك الفرص الاستثمارية تنفيذا لخطط الدولة.

فيما أشاد صبري بالتطور في إدارة مؤسسات الجمعية بطريقة احترافية، التحول الرقمي السريع الذي عملت عليه الجمعيه خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في دعم الخدمات المقدمة إلي الأعضاء، وأيضا للمستفيدين من مشروع الإقراض متناهي الصغر.

وتطرقت النشرة الشهرية الأولي لجمعية رجال أعمال إسكندرية ، إلي مختلف النشاطات التي قام بها مجلس الإدارة واللجان المتخصصة بالجمعية، والتي جاء علي رأسها المذكرة التي أرسلتها الجمعية لوزير المالية الدكتور محمد معيط والتي تضمنت عددا من الملاحظات علي نظام التسجيل للشحنات، وركزت علي ضرورة تطوير البرنامج بحيث يمكن أن تحصل الشركات التي تقوم بالتسجيل علي الموافقة في مدة لا تتجاوز الأسبوع، وكذلك تطوير البرنامج لتسهيل إدخال بيانات الفواتير المبدئية، وتفادي التأخر واستهلاك ساعات أكثر ، مع إلزام شركة MTS بإصلاح عيوب البرنامج المذكورة في البنود ” 1.2.3″ قبل تفعيل النظام.

من جانب آخر تطرقت النشرة الشهرية الأولي للجمعية، لمشاركة قيادات الجمعية في حفل وداع السفير السعودي يوسف بن صالح القهرة بالإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية وقيادات الغرفة التجارية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

فيما أشارت النشرة إلي عقد ممثلي مجلس إدارة الجمعية لقاء مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، بهفد الإطلاع علي برامج المؤسسة وأنشطتها وأولويتها ومناقشة سبل التعاون المشترك في قطاعات مختلفة كـ “الاقتصاد الأخضر والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية، والتدريب المهني”.

فيما تطرقت النشرة إلى لقاء محمد عبد المحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك فى جمعية رجال أعمال إسكندرية ، مع مساعد وزير المالية الدكتورة مني ناصر، حيث تطرق اللقاء إلي المعوقات الت يواجهها المتعاملون مع شركة إسكندرية للمحطات الدولية “المحطة الصينية”، والتي جاء علي رأسها “زيادة المصاريف، وطول مدة صرف الحاويات، ورفض المحطة الدولية مد ساعات العمل، والتي تسببت في تعطل الإنتهاء من الإجراءات وإهدار الوقت وسوؤ الخدمة الذي لايتناسب مع المصروفات.

من ناحية أخرى تطرقت النشرة الشهرية، لمخاطبة “رجال أعمال إسكندرية”، لرئيس هيئة سلامة الغذاء إعادة النظر في زيادة الرسوم مقابل خدمات الفحص، بالإضافة إلي مطالبة إلغاء التصديق علي الشهادات المطلوبة للهئية علي أن ترد الشهادات مباشرة إلي النافذة من المورد دون تصديق ولإيشترط إصدار أصول جديدة ترسل منفردة تماشياً مع التطور الرقمي.

فيما نظمت في وقت سابق مؤسسة أعمال التابعة لجمعية رجال أعمال إسكندرية عدداً من الفاعليات لعل أبرزها مشاركتها بقافلة طبية بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البئية بجامعة الإسكندرية، حيث استهدفت القافلة نزلاء دار الهدايا للرعاية الأجتماعية وعددهم 134 نزيلا ، بالإضافة إلي تدشين كبادرة “هاباج لويد للتنمية” للمسئولية المجتمعية للشركات بأجمالي مليون و600 ألف جنيه علي محاور رئيسية ” دعم دار الهديا للرعاية الإجتماعية – وتدريب الفرق لمواجهة فيروس كورونا – والدعم الفني للأطفال بمجمع الدفاع الاجتماعي بمحرم بك، ودعم وتحسين المناخ التعليمي بعدد مدرستين حكوميتين.

من ناحية أخرى أكدت الدكتورة مني ناصر مساعد وزير المالية علي إعادة النظر في عدد من النصوص والإشتراطات بقانون الجمارك الجديد، جاء ذلك خلال لجنة الاستيراد والجمارك برئاسة محمد عبد المحسن، وذكرت النشرة أنه تم افتراح عدد من المحاور التي تتعلق بالمشاكل التي تواجة الشركات، وتم إرسال مقترحات الجمعية للمالية وجار ترتيب لقاء في القريب للمناقشة.

فيما تعاقدت رجال أعمال إسكندرية مع وزارة التربية والتعليم كمقدم خدمة في نظام التعليم والتدريب المزدوج بهدف توسيع وإنشاء عدد من الوحدات، حيث ترغب رجال أعمال إسكندرية في زيادة أعداد الطلاب بنظتم التعليم والتدريب المزدوج من 2000 إلي 30 ألف طالب.

حيث أشار المهندس مروان السماك رئيس اللجنة التنفيذية لمركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب، إلى أن هناك رغبة في إنشاء من 10 إلي 15 فرعا بالمحافظات لتطوير العمالة الفنية والمهنية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفطاعات الأعمال المختلفة.