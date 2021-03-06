جمعية دار الجنان تنظم «كرنفال» خيريًّا وتخصص عوائده لدعم أنشطة رعاية الأيتام

نظمت جمعية دار الجنان لرعاية الأيتام وتنمية المجتمع الكرنفال السنوي لها “كرنفال الجنان شوب”، في موقع الجمعية بالتجمع الأول، يومي السبت والأحد 6 و7 مارس الحالي، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 7 مساء.

ودعت جمعية دار الحنان السيدات والعائلات لحضور الكرنفال الذي يعد الأكبر من نوعه الذي تقيمه الدار، ليزيد عدد الحضور من 15 العام الماضي لـ30- 35، مشددة على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال الحدث؛ لضمان سلامة الحضور.

ويشمل الكرنفال العديد من المنتجات مثل الملابس والشنط والمأكولات والاكسسوارات والمفروشات، كما يضم بعض أشغال الفتيات في الدار من المنتجات الجلدية، مشيرة إلى أن ربح الكرنفال بالكامل سيخصَّص لتمويل جميع أنشطة الجمعية.

تأسست جمعية دار الجنان عام 2002، وتم إنشاء مبنى الجمعية في عام 2012 وتضم الدار فتياتٍ تتراوح أعمارهن بين 17 و19 عامًا، وتعمل الجمعية في العديد من الأنشطة الخيرية مثل كفالة اليتيم وعلاج غير القادرين وتجهيز العرائس اليتيمات، وشراء الأكفان لغير القادرين، والمساهمة في توصيل المياه وتسقيف المنازل في القرى الأكثر احتياجًا.

“كرنفال الجنان شوب” يعرض منتجات يدوية وملابس وأغذية.. وبتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية

وتنظم جمعية دار الحنان العديد من الكرنفالات الخيرية منذ نشأتها عام 2002، من خلال 4 كرنفالات خيرية خلال العام في عدد من المناسبات المختلفة؛ وهي العودة إلى المدارس ورمضان ويوم اليتيم وعيد الأم.

وذلك في إطار اهتمامها وحرصها الشديد لتطوير المجتمع، وأيضًا حققت الدار العديد من الإنجازات في عام 2020، حيث تم افتتاح “الجنان شوب” لعرض منتجات الفتيات، بالإضافة إلى من يرغب في عرض منتجاته الخاصة.

وتبذل الدار مجهودًا كبيرًا لتوفير فرص عمل لبنات الدار تلائم تطلعاتهن وظروفهن، حيث تعمل الجمعية على تنمية مهاراتهن ومواهبهن بشتى الطرق، وذلك عن طريق عمل ورشة لصناعة منتجات الجلود الطبيعية وغيرها من الأنشطة.