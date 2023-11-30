جمعية حماية الطبيعة: مصر تمتلك 34 موقعا مهما للطيور المهاجرة وفق التصنيفات العالمية

قال الدكتور خالد النوبي، نائب رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، إن مصر تتمتع بامتلاك 34 موقعًا مهمًّا للطيور المهاجرة، وفق التصنيفات العالمية، إذ يشهد، خلال موسم الهجرة، انتقال ملايين الطيور بمختلف أنواعها.

وأضاف، في تصريح خاص على هامش انطلاق فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور في نسخته الثانية، والذي يُقام، هذا العام، بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، أن مصر قامت بجهود مختلفة لحماية مسارات الطيور المهاجرة، سواء على مستوى الحكومة والمجتمع المدني.

وأكد أن سياحة مشاهدة الطيور المهاجرة تصنف من أعلى التقييمات السياحية، والتي تجذب فئة مثقفة وأصحاب الأبحاث لمتابعة ورصد الطيور ومسارتها أثناء فترات الهجرة، والتي تبدأ من أغسطس وحتى يناير.

وانطلق مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور في نسخته الثانية، والذي يُقام، هذا العام، بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، خلال الفترة من 29 نوفمبر الحالي وحتى 5 ديسمبر المقبل، برعاية وحضور من وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة البيئة، ومحافظة بورسعيد.