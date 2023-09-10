جمعية تحديث الصناعات الصغيرة تنشئ مركزا لتطوير الصناعات الجلدية

قررت جمعية تحديث الصناعات الصغيرة أنشاء مركز تابع لها يعنى بتطوير الصناعات الجلدية بجانب الجهود التى تسعى الجمعية لتنفيذها فى بعض المجالات الأخرى مثل زيادة قدرة المنشآت على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك عبر لجنة التصدير بالجمعية.

وتسعى جمعية تحديث الصناعات الصغيرة إلى تقديم المساعدة للمنشآت والمشروعات التى تعمل فى مجالات الصناعات الجلدية عقب تأسيس مركز لتطوير تلك الصناعات بالجمعية.

وأكد نادر عبد الهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، على أن الجمعية قامت بإنشاء مركز لتطوير الصناعات الجلدية، وسيتم خلال الفترة القادمة الاعتماد على بعض الأجهزة الحديثة لتشغيله.

وأضاف لـ”المال” أن المركز سيعمل على توفير بعض المعدات الفترة القادمة تمهيدا لتشغيلها وتدريب الكوادر العاملين فى المجال، وفي تلك الصناعة والراغبين في التدريب.

وكما أشار عبد الهادى إلى أنه تم التعاقد على جهاز ليزر متخصص بالعمل فى هذا القطاع بهدف تقديم قيمة مضافة على منتج الجلود بهدف تقديم خدمات التدريب عليه للراغبين في ذلك من العاملين بالمجال وفي تلك الصناعة.

وأكد على أن الجمعية تستهدف تدريب عشرات المتدربين سنويا داخل المركز على التعامل فى التقنية الحديثة فى تلك الصناعة للاستفادة في تقديم قيمة مضافة تنعكس على الصناعة الوطنية .

وتأسست جمعية تحديث الصناعات الصغيرة عام 2006 و المشهرة تحت رقم 1947 تضامن اجتماعي أسكندرية برئاسة نادر عبد الهادي وعدد من رواد الاعمال والصناعات الصغيرة ، وفق الرؤية لمجتمع يحق فيه لكل الفئات تلقي خدمات مميزة وتكاملية مرتبطة بخطط التنمية بالمجتمع ومؤهلة إلى الأرتقاء بجودة حياة المواطن وتبني مفهوم التنمية ليس فقط الأقتصادية ولكن الاجتماعية والبيئية والذاتية للأفراد.

كما تضم الجمعية لجنة التصدير والتى تم تشكيلها بهدف استكشاف فرص التصدير للمشروعات الصغيرة مع الجهات ذات الصلة مثل نقاط التجارة والممثلين التجاريين فى السفارات، وكذلك المجالس التصديرية.