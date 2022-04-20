انتهت جمعية تحديث الصناعات الصغيرة من خطوات توفيق أوضاعها وتستعد لإعادة تشكيل مجلس إدارتها فى دورته الجديدة ، وذلك فى ضوء ، تفعيل المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتسجيل بيانات الجمعيات لتوفيق أوضاعها، وذلك فى إطار تقديم وزارة التضامن المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى.

وأكد نادر عبد الهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، أن الجمعية انتهت من إجراءات توفيق أوضاعها، والتى تمت فى إطار المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر، وهو ما أقرّته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، ضمن قواعد الحوكمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

وأضاف لـ”المال” أن معظم الأشتراطات التى كانت ضمن إجراءات توفيق الأوضاع، تشمل اشتراطات إلكترونية ، وهو ما تم التوافق معه.

وأشار رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إلى أن الجمعية حالياً فى أنتظار تشكيل مجلس الإدارة للجمعية فى دورتة الجديدة والذى يتكون من 9 أعضاء على غرار المجلس القائم حالياً .

وأكد عبد الهادى أن الجمعية تضطلع إلى أن يكون تشكيل مجلس إدارتها الجديد يتكون غالبيته من الشباب .

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية تحديث الصناعات الصغيرة تأسست عام 2006 من مجموعة من أصحاب مصانع صغيرة ،و تم تأسيس أول مجلس إدارة برئاسة الاستاذ نادر محمود عبد الهادى ، و مجلس الادارة الحالى بعضوية المهندس محمد فتح الله ، المهندس محمد ضيف الله ، الاستاذ فرج ، الاستاذ بلال ، الاستاذ جرجس عزيز.

وكان رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، قد أشار فى تصريحات لـ “المال ” مؤخراً إلى أن الجمعية نجحت فى توفير عشر فرص تدريبية لعشرة مصانع وذلك بالتنسيق مع هيئة المعونة الألمانية .

وأشار عبد الهادى إلى أن الجمعية وضعت هدفًا عامًّا فى إستراتيجيتها لتكون ممثلًا مدنيًّا للمشروعات الصغيرة والإنتاجية بصفة خاصة.

ولفت رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة مؤخراً إلى أنه تم ضخ دماء جديدة فى مجلس الإدارة من عدة صناعات مختلفة لتتماشى مع رغبة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطة الدولة فى هذا السياق.