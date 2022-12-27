جمعية الهلال الأحمر تبدأ تسيير قوافل طبية لعدة مناطق بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصري على تعاونها وجهودها مع محافظة مطروح لتقديم مزيد من الخدمات الطبية، والدفع بقوافل طبية وعلاجية لعدد من المناطق بمطروح بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعى بمطروح.

وأوضحت فاطمة أنور مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى أن القوافل الصحية لجمعية الهلال الأحمر المصري بدأت بالقافلة الأولى اليوم الثلاثاء ٢٧ ديسمبر بقافلة طبية مجانية لمدة يوم واحد بالوحدة الصحية بقرية القصر غرب مدينة مرسي مطروح بها تخصصات ” فحص طبى .. باطنة – رمد أطفال – أنف وأذن وحنجرة – جلدية – نساء وتوليد ” بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان .

كما تقدم القافلة الخدمة لمتلقي لقاح كورونا وإعطاء لقاح كورونا لغير متلقي اللقاح بالقافلة من خلال نقطة لقاح كورونا المنشآة بفرع الجمعية بمطروح كما سيتم الدفع بالقافلة الطبية الثانية في الفترة من ١٣ إلى ١٥ فبراير القادم إلى قرى المثانى وشماس والزويدة بمقر الوحدات الصحية .

وسيتم توجيه القافلة الطبية الثالثة في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ مارس بقرى برانى وأبو زريبة بالسلوم.