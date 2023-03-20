جمعية المصدرين: 33 شركة مصرية تشارك في البعثة التجارية في الرياض وجدة

انطلقت البعثة التجارية المصرية لقطاع الفندقة والمشروعات لمدينتي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية والتي تنظمها جمعية المصدرين المصريين في الفترة من 18 إلى 23 مارس الجاري.

ويشارك بالبعثة التي يترأسها المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين 33 شركة مصرية من مختلف القطاعات الصناعية التصديرية، كما حظي قطاع الأثاث المصري بمشاركة مميزة بالبعثة التجارية للمملكة لنحو ٢٠ شركة مصنعة للأثاث لمختلف منتجات الأثاث والديكور المصري أعضاء المجلس التصديري للأثاث.

وشارك الوفد المصري في افتتاح الملتقي المصري السعودي للفندقة، والأعمال التنموية وفي جلسة الاجتماعات الثنائية بالرياض .

وألقي كل من السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى السعودية، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين كلمة افتتاحية للمتلقي بحضور الوليد بن خالد البلطان عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والوزير المفوض ضياء حماد نائب مصر لدى المملكة، وعمرو عادل نائب القنصل التجاري المصري، ومنصور العجمي مدير التعاون الدولي للغرف التجارية بالرياض، وسكرتير اول محمد العريان من السفارة المصرية بالمملكة.

وفي كلمته وجه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين المهندس أحمد طه، الشكر والتقدير لجهاز التمثيل التجاري المصري ، المكتب التجاري المصري بالمملكة العربية السعودية والبنك الأهلي المصري على جهودهم في تنظيم البعثة المصرية والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه زيادة حجم التبادل التجاري والصادرات المصرية للمملكة العربية السعودية.

وأوضح طه، أن البعثة المصرية سوف تستأنف مهامها في عقد العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات الرسمية بالغرف التجارية السعودية علي مستوي رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين والهيئات الحكومية بالبلدين.