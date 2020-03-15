جمعية المصارف: البنوك اللبنانية تغلق أبوابها حتى نهاية مارس لمواجهة كورونا

قالت جمعية المصارف اللبنانية، فى بيان، الأحد، إن البنوك المحلية ستغلق أبوابها حتى يوم 29 مارس الجارى، فى إطار، قرار مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارىء العامة في لبنان لمواجهة تفشى وباء كورونا.

أضافت أن قرار الإغلاق يأتى مساهمًة من البنوك في الحد من مخاطر التجول والتنقل على المواطنين.

تابعت، أن البنوك اللبنانية ستقوم، خلال فترة الإغلاق، بتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء كالتالى:

1- خدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصراف الآلى على أن يتم التنسيق مع مصرف لبنان بهدف تأمين الأوراق النقدية اللازمة للمواطنين.

2- خدمة بطاقات الدفع كافة وفق ما هو معتمد حاليا من سقوف . كما تقوم المصارف بتجديد بطاقات الدفع لأصحاب الحسابات الجارية وتأمينها للعملاء فى حال وجودها

3- تأمين الرواتب الموطنة فى المصارف فى حسابات العملاء، وتأمين سحب هذه الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلى.

4- تأمين الأموال النقدية بالليرة اللبنانية للشركات والمؤسسات الإقتصادية من أجل تغطية الرواتب التى لا يتم تحويلها على المصارف.

5- تأمين خدمة مراكز التواصل بهدف تلبية حاجات العملاء الملحة

6- تقوم المصارف بتأمين مراكز محددة فى كل قضاء لتلبية العمليات التجارية الملحة، وذلك لتسهيل عمليات التجارية الداخلية والخارجية، بما فيها الإيداعات والسحوبات النقدية المتعلقة بالأعمال التجارية والصناعية حصرا.

7- تأمين عمليات الخزينة المتعلقة بالتجارة الخارجية(الإعتمادات المستندية والتحويلات التجارية المتعلقة بالمنتجات الأساسية، لاسيما تلك المدعومة من مصرف لبنان بموجب التعليمات رقم 530 و 535).