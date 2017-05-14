جمعية العلاج عن بعد تقدم خدماتها في سيوة والخارجة‎

قال الدكتور وائل عبد العال، رئيس الجمعية المصرية للعلاج عن بعد، إن الجمعية بدأت تقديم خدماتها بسيوة والواحات الخارجة ضمن مشروع العلاج عن بعد الذي تبناه وزاره الاتصالات.

وأوضح عبد العال أنه يتم إجراء 178 عملية في غرفة العناية المركزية يوميا، لافتا إلي أن القطاع الطبي يشتمل علي العديد من الأبحاث الطبية التي تحتاج إلي أرشفتها إلكترونيا باستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وأكد أن الأجهزة والمعدات الطبية تولد ملايين البيانات كل ثانية، تتعلق بالحالة الصحية للمريض وتحديد العلاج المناسب.