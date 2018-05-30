جمعية الصناع والحرفيين تتفاوض للحصول على 270 مليون جنيه

من بنوك «مصر» و «الاستثمار العربى» و «بلوم»الحمزاوى: ضخ 4.6 مليار قروضًا منذ تأسيس الجمعية كتب - أحمد الدسوقى:تجرى الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، مفاوضات مكثفة مع بنك «مصر والاستثمار العربى»، للحصول على قروض بقيمة 270 مليون

من بنوك «مصر» و «الاستثمار العربى» و «بلوم»





الحمزاوى: ضخ 4.6 مليار قروضًا منذ تأسيس الجمعية



كتب – أحمد الدسوقى:

تجرى الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، مفاوضات مكثفة مع بنك «مصر والاستثمار العربى»، للحصول على قروض بقيمة 270 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المفاوضات فى مراحلها الأولى، وتسعى الجمعية للحصول على 100 مليون جنيه من بنك مصر ومثلها من الاستثمار العربى، بالإضافة إلى 70 مليون جنيه من بنك دبلوم بهدف التوسع فى تمويل عملاء الجمعية وجذب شرائح جديدة من العملاء.

أكد حصول الجمعية على قرض من البنك المصرى لتنمية الصادرات بقيمة 50 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الجمعية تخطط لرفع قروضها نهاية العام الحالى، إلى أكثر من مليار جنيه، مقابل 650 مليونًا نهاية 2017.

وأكد أن نسب التعثر فى القروض قليلة للغاية، مضيفا أن نسبة السداد تصل إلى %99.85، والجمعية تملك قاعدة عملاء تتعدى 150 ألف عميل، ومن المقرر جذب عملاء جدد خلال العام الحالى.

يشار إلى أن الجمعية تتواجد حاليًّا بشبكة فروعها فى مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية، عبرأكثر من 31 فرعًا، وتتيح القرض الفردى والجماعى، كما تقدم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى لعملاء الجمعية من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، وتستهدف الحد من الفقر وزيادة فرص العمل، بجانب تحسين مستوى دخل الأسرة.

وأضاف الحمزاوى أن الجمعية لديها طلبات على القروض بنسبة %100 تمكنها خلال العام الحالى من تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا إلى أن الجمعية لديها 900 موظف، ومن المقرر زيادة العدد مع افتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن إجمالى القروض التى ضختها الجمعية منذ نشأتها فى السوق المصرية يصل إلى 4.6 مليار جنيه، لافتا إلى أن «صغار الصناع والحرفيين» تحتل المرتبة الثانية بعد جمعية رجال أعمال إسكندرية، من حيث حجم المحفظة التراكمية فى قطاع التمويل متناهى الصغر.

يشار إلى أن الجمعية المصرية للصناع والحرفيين تأسست 1988، وإشهارها برقم 911 لعام 1988 الجيزة، بغرض منح أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية قروضًا قصيرة الأجل، لدعم رأس المال لشراء معدات أو أصول رأسمالية، أو لسداد التكاليف الخاصة بمشروعاتهم، أو التوسع فى مشروعاتهم الصغيرة.