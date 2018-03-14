جمعية الرعاية الصحية توجه تبرعاتها نحو مستشفى أبو الريش

الشاذلى جمعة قررت الجمعية العمومية للجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية توجيه جزء من تبرعاتها لصالح مستشفى الأطفال الجامعى "أبو الريش". وأشار الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية والعضو المنتدب لشركة "بلاتينوم للرعاية الصحية"، إلى أنه سيتم تلبية احتياجات المستشفى،…

الشاذلى جمعة





قررت الجمعية العمومية للجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية توجيه جزء من تبرعاتها لصالح مستشفى الأطفال الجامعى “أبو الريش”.

وأشار الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية والعضو المنتدب لشركة “بلاتينوم للرعاية الصحية”، إلى أنه سيتم تلبية احتياجات المستشفى، سواء كانت أجهزة طبية أو أَسِرّة للمرضى وغيرها من المتطلبات، سواء فى صورة نقدية أو عينية.

وأوضح أبو المجد أن ذلك يأتى فى إطار الدور الاجتماعى للجمعية التى تتبع وزارة التضامن الاجتماعى ولها دور فى تنمية المجتمع المصرى.

وأكد أن اختيار مستشفى أبو الريش للأطفال نظرًا لأنها تخدم أطفال مصر من جميع محافظات الجمهورية وتحتاج إلى دعم وتطوير لتلبي كل احتياجات الأطفال.