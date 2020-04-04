«جمعية التعاوني» ترفع دور أنشطة المراجعة الداخلية في مواجهة المخاطر

كشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى عن إنتهاء الجمعية من ترتيب البيت من الداخل فيما يتعلق بتعظيم دور المراجعة الداخلية بالجمعية وضمان استقلالية الإدارات المنوطة بالمساهمة كآلية رقابية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات فى ظل الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير عمليات إدارة المخاطر وتعظيم القيمة للأطراف المستفيدة منها.

إعلان استقلالية إدارة المراجعة الداخلية

وقال عبد العزيز إن جمعية التأمين التعاونى انتهت من تعظيم دور المراجعة الداخلية بالشركة من خلال تحديث اللائحة المالية بالجمعية.

وكذا لائحة شؤون العاملين وإدارة المراجعة الداخلية وضمان استقلاليتها تماما.

وأوضح عبد العزيز أن الجمعية انتهت من وضع خطة تفعيل جميع فروع الجمعية الجغرافية بالمحافظات والبالغة 14 فرعا، بعد دراسة المعوقات التي تواجهها وأسباب التباين في الإنتاجية بينها وكذا الفرع الرئيسى لها.

قواعد صارمة لصبط انحرافات نتائج الأعمال

وأكد على وضع قواعد صارمة لرفع معدلات النمو وضبط أى انحراف فى نتائج الأعمال والمقارنة المستمرة ما بين المخطط له وما تم تحقيقه فعليا.

وأشار الى انه تم وضع خطة تدريبية للعاملين كل فى مجال تخصصه بالوسائل التكنولوجية المتاحة لضمان ارتفاع المستوى الفنى لهم.

ولفت إلى أنه تم استحداث لجنتى الاستثمار ولجنة الأزمات بالجمعية لمتابعة سير العمل فى الجمعية على قدم وساق فى ظل الظرف الراهن والذى وصفه بالحرج بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأكد أن الجمعية تعمل حاليا على عمل برامج تطوير كثيرة فى شتى النواحى الإدارية والفنية، وذلك للحفاظ على مستوى نمو الجمعية فى ظل الضغوط الحالية كنوع من التصدى للأزمة وكيفية التعامل معها.

تعرف على نتائج النص الأول لجمعية التعاونى

وأشار رئيس مجلس الإدارة الى ارتفاع حجم الاستثمارت المالية لجمعيته بالنصف الأول من العام المالى الجارى.

إلى 340 مليون جنيه، مقابل 279 مليون جنيه نظيره من العام السابق بزيادة 61 مليون جنيه وبنسبة قدرها 22% .

وأضاف أن العائد الصافى للدخل من الاستثمارات بلغ 18.2 مليون جنيه مقابل 15.8 مليون جنيه، بزيادة 2.4 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 15% عبر نفس فترة المقارنة.

وأشار إلى تحقيق إجمالى أقساط تأمينية بقيمة 82.5 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الحالى مقابل 81.7 بزيادة 1% فقط للنصف الأول من العام السابق.