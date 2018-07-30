«جمعية التعاونى» تفض مظاريف تقييم أصولها نهاية الأسبوع

مروة عبد النبى تستعد الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لفض المظاريف المغلقة نهاية الأسبوع الجارى، والتى تتضمن تقارير تقييم أصولها العقارية، من اللجنة العليا للتقييم بوزارة المالية والهيئة العامة للمساحة.وكشف أنور ذكرى، العضوالمنتدب لـ «جمعية التعاونى»، عن أن جمعيته شكلت لجنة من

مروة عبد النبى



تستعد الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لفض المظاريف المغلقة نهاية الأسبوع الجارى، والتى تتضمن تقارير تقييم أصولها العقارية، من اللجنة العليا للتقييم بوزارة المالية والهيئة العامة للمساحة.

وكشف أنور ذكرى، العضوالمنتدب لـ «جمعية التعاونى»، عن أن جمعيته شكلت لجنة من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والمديرين المالى والقانونى، للتوقيع على محتوى المظاريف ضمانا لسرية البيانات الموجودة بها، والتى تشمل تقييم الفرع الرئيسى فى العباسية وفرعى الإسكندرية والعاشر من رمضان.

وأوضح أن فض المظاريف لمعرفة الحالة العامة للجمعية أول خطوة لوضعها فى حالة الجاهزية للتحول إلى شركة تأمين تجارى، مشيرا إلى أن الخطوة الثانية ستكون من خلال زيارة أحد بيوت الخبرة للجمعية – رفض ذكر – اسمه، لحصر عدد الأسهم بها وتحديد قيمتها العادلة، تمهيدا للبيع، فى خطوة استباقية حال موافقة البرلمان على مشروع قانون التأمين الجديد، والذى أقر إلغاء التعاونيات فى نشاط التأمين فقط.

وأضاف أنه لايوجد عائق من دخول كيان مؤسسى يساهم فى هيكل ملكية الجمعية بنسبة %25 حال التحول إلى شركة تأمين تجارى، وهوأحد الاشتراطات الجديدة فى مشروع قانون التأمين الجديد.

وأشار إلى أن موقف الجمعية المالى والإدارى تحسن بصورة ملحوظة، فقد حققت نموا تجاوز %30 سنويا على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وهوما يشجع كثيرا الكيانات الاعتبارية على المساهمة فى هيكل ملكيتها.

وقال إن جمعية التعاونى حققت 225 مليون جنيه أقساطا تأمينية بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 116 مليونا للعام السابق عليه، وتخطط للوصول بحجم الأقساط إلى 300 مليون خلال العام المالى الجارى (2018/2019) بنسبة نمو%75.

وأشار إلى ارتفاع حجم استثمارات «جمعية التعاونى» إلى 254 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 136 مليونا للعام المالى السابق عليه، وتحقيق فائض نشاط 40.1 مليون بنهاية العام الماضى، مقارنة بعجز 16.5 مليون بنهاية العام المالى 2015.