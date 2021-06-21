تأميـــن

«جمعية التعاونى» تضمن مخاطر عدم سداد 50 مليون جنيه للبنك الأهلى

لصالح «بساطة» للمشروعات الصغيرة و«مصارى» للدفع الإلكترونى
مروة عبد النبي 7:57 ص, الأثنين, 21 يونيو 21 7:57 ص, الأثنين, 21 يونيو 21

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كشف حسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن الجمعية نجحت فى ضمان مخاطر عدم السداد لقروض تمويلية لصالح البنك الأهلى المصرى بقيمة 50 مليون جنيه.

وقال عبد العزيز إن جمعيته ضمنت القرض التمويلى من البنك الأهلى لصالح شركة «بساطة»، حيث تم توقيع عقد تغطية تأمينية ضد مخاطر عدم السداد لعملاء «بساطة» لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولعملاء ماكينات «مصارى» للدفع الإلكترونى.

وأضاف أن الجمعية ضمنت الاتفاق الثنائى الذى تم بين شركتى «بساطة» و«مصارى» على تمويل ماكينات الدفع الإلكترونى التى يتم بيعها، وذلك لدعم أصحاب هذه النوعية من المشروعات ولتشجيع المؤسسات المصرفية على رفع قيمة محافظ القروض من هذا الحجم بالتحديد.

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ومن المعروف أن «مصارى» إحدى وسائل الدفع الإلكترونى، والتى يتم من خلالها سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والإنترنت وخدمات الشهر العقارى وغيرها، المستحقة على المواطنين بشكل ميسر وبسيط.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أنه يوجد لدى جمعيته إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر مستقلة عن باقى إدارات الشركة لضمان منحها مرونة وسرعة فى الأداء مع جهات التمويل التى تتعامل معها، إضافة إلى إدارة تعويضات منفصلة عن إدارة التعويضات العامة التى تضم باقى فروع التأمين بالجمعية لسرعة أداء مهامها بدقة.

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وعلى صعيد متصل، أكد حسام عبد العزيز أن الجمعية سددت 6 ملايين جنيه تعويضات لصالح بنك مصر عن وثائق مخاطر الضمان والائتمان الصادرة له خلال الفترة القليلة الماضية ليرتفع إجمالى ما سددته جمعيته للبنك إلى 39 مليون جنيه حتى الآن.

وأضاف أن الجمعية تبحث سداد كل ما عليها من مديوينات لبث أعلى مستويات الثقة بينها وبين عملائها، وهو ما تم بالفعل خلال الآونة الأخيرة مع عدد من البنوك والجهات الأخرى كالقطاع الصناعى. وأوضح أن الجمعية لديها توسعات مرتقبة قريبا مع عدد من البنوك التى تتعامل معها وأخرى جديدة أبرزها البنك التجارى الدولى «CIB» والبنك الزراعى المصرى والبنك العقارى، ويتم التفاوض معهم حاليا على ضمان مخاطر عدم السداد لقروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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