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«جمعية التعاونى» تضمن مخاطر السداد لتمويل العيادات والمراكز الطبية من بنك تنمية الصادرات

حتى سقف 3 ملايين جنيه
مروة عبد النبي 10:28 م, السبت, 18 سبتمبر 21 10:28 م, السبت, 18 سبتمبر 21

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كشف مصطفى أبو العزم القائم بأعمال العضو المنتدب بـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” CIS عن التعاقد مع البنك المصرى لتنمية الصادرات بهدف ضمان مخاطر عدم السداد لبرنامج “ميدى ستار” الخاص بتمويل العيادات والمراكز الطبية حتى سقف 3 ملايين جنيه.

ومن المعروف أن تمويل برنامج “ميدى ستار” الممنوح البنك المصري لتنمية الصادرات، خاص بالأطباء ويشمل كل الأطباء وأصحاب المراكز الطبية والمستشفيات ومراكز الأشعة والعلاج الطبيعي وأصحاب المختبرات.

الضمان يستهدف تشجيع البنوك والجمعيات على الإقراض

وأشار ابو العزم فى تصريحات خاصة لـ”المال نيوز ” إلى أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى هدفها الرئيسى تشجيع البنوك على منح قروض لعملائها دون وجود تخوف من التعثر والذى تقوم جمعيته بضمان مخاطره، حتى لاتكون هناك سياسة الأيدى المرتعشة التى يمكن ان تعانى منها المؤسسات المالية –الجهات المانحة لتمويلات- فى الظروف الإقتصادية الصعبة.

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وعلى صعيد متصل تدرس الجمعية افتتاح فرعين جديدين إحداهما بالقاهرة الكبرى والآخر بإحدى محافظات الوجه البحرى.

وقال القائم بأعمال العضو المنتدب لـ”جمعية التأمين التعاونى أن التوسع خلال الفترة القليلة المقبلة سينصب على تقديم خدمات تأمينية متنوعة وعلى رأسها ضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ولفت إلى أن جمعية التعاونى تقوم برسالة التكامل مع المنظومة المالية والإجتماعية والتنموية

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والمنوطة بدورها تشجيع الشباب على الإستثمار فى مشروعات متنوعة الحجم كما تستهدف الدولة

الجمعية تقدم خدماتها من خلال 14 فرعا بالجمهورية

وتابع أن “جمعية التأمين التعاونى” تمتلك حاليا 14 فرعا بعدد من محافظات الجمهورية تؤدى من خلالها خدماتها التأمينية لعملائها.

وأكد ان الجمعية قامت خلال الفترة الماضية بزيادة الفروع الخاصة بها بالوجه القبلى بإعتباره قبلة التنمية المستهدفة من جانب الدولة.

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وأوضح أن افتتاح مثل هذه الفروع بمثابة دعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتى تمولها البنوك

وتؤمنها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ضمن شركات التأمين التى تعمل فى مجال تأمين الضمان وتأمين الائتمان وتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعسر المالى.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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