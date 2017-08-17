جمعية التعاونى تستهدف 200 مليون جنيه

مروة عبد النبى :قال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ "الجمعية المصرية للتأمين التعاونى"، إن شركته تستهدف 150 مليون جنيه استثمارات بنهاية العام المالى الجارى، لتصل إلى 200 مليون بنهاية العام المالى المقبل.و أضاف أن شركته حققت 136 مليون جنيه استثمارات بنهاية يونيو الماضى، مقابل 70 مليونا بد

مروة عبد النبى :

قال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”، إن شركته تستهدف 150 مليون جنيه استثمارات بنهاية العام المالى الجارى، لتصل إلى 200 مليون بنهاية العام المالى المقبل.

و أضاف أن شركته حققت 136 مليون جنيه استثمارات بنهاية يونيو الماضى، مقابل 70 مليونا بداية توليه منصبه فى أبريل قبل الماضى.

وأشار إلى أن الجمعية كانت مكبلة بالتزامات ضخمة لكنها بدأت فى الانحسار بدخول أعمال جديدة من بنوك الأهلى ومصر والإسكندرية، علاوة على اقتراب دخول أعمال جديدة مع بنكى الاستثمار والتنمية الزراعى.

ولفت إلى أن الأقساط التأمينية بشركته بلغت 126 مليون جنيه، حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 105 ملايين للعام السابق.

وفى سياق متصل، قال أنور ذكرى إن “جمعية التعاونى” جددت عقد الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين بقيمة 13.5 مليون جنيه .

وأشار إلى أن المشروعات التى تمولها هى مشروعات المرأة المعيلة وبشائر الخير، وذلك للحد من الفقر، علاوة على دعم هذه الفئات من خلال المعارض الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أن الجمعية بدأت منذ فترة كبيرة الاهتمام بمحافظات الصعيد تمشيا مع خطة الدولة، من خلال افتتاح فرعى الجمعية بالمنيا وأسيوط و فرع سوهاج قبل 4 شهور، وهو الفرع الثالث لها فى الصعيد والعاشر على مستوى إجمالى فروع الشركة .

وأكد أن الشركة بعد ارتفاع حجم النمو فى الأعمال عدلت خطتها المستهدفة من حصيلة الأقساط الكلية إلى 180 مليون جنيه، بنهاية العام المالى الجارى فيما حققت 140 مليونا أقساطا تأمينية حتى منتصف أغسطس الجارى .



