جمعية التعاونى تستهدف 180 مليون جنيه أقساط بنهاية العام المالى

مروة عبد النبى : قال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ "الجمعية المصرية للتأمين التعاونى"، إن شركته تستهدف تحقيق 180 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، لتصل إلى 200 مليون جنيه، بنهاية السنة المالية المقبلة. وأكد ذكرى فى تصريحات خاصة لـ "المال" أن شركته حققت 140 مليون جنيه، أقساط تأمينية حتى م



مروة عبد النبى :

قال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”، إن شركته تستهدف تحقيق 180 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، لتصل إلى 200 مليون جنيه، بنهاية السنة المالية المقبلة.

وأكد ذكرى فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن شركته حققت 140 مليون جنيه، أقساط تأمينية حتى منتصف أغسطس الجارى مضيفاً أن الجمعية حققت 126 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 105 مليون جنيه للعام السابق عليه.

وأكد العضو المنتدب لـ “جمعية التعاونى”، أن رأسمال الجمعية اقترب من 40 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه، مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن دخول أعمال كبيرة للجمعية من خلال إصدار وثائق تأمين جديدة، يمكن من خلالها الحصول على أسهم فى رأس المال وفقاً لقانون الجمعيات التعاونية، مؤكداً التخطيط للوصول إلى 60 مليون جنيه، بنهاية العام المالى المقبل.

فى سياق متصل قال ذكرى، إنه سيتم بدء عمل سيستم الـ “IT” الجديد بدءاً من سبتمبر المقبل، بعد انتهاء مدة التدريب عليه، والذى تم جلبه من شركة “أوبتمايز” الأردنية المتخصصة فى بيع أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الإقتصادية فى الشرق الأوسط، بتكلفة قدرها 100 ألف دولار.

وأكد أن السيستم التكنولوجى الجديد سيغطى جميع أقسام التأمين بالشركة كتأمينات الإجبارى والإصدارات والتعويضات والشئون القانونية، وإعادة التأمين والموارد البشرية.

وأشار إلى أن نظام الـ”it” الجديد، يعمل على ربط الفرع الرئيسى بالـ 10 فروع التى تمتلكها “جمعية التعاونى”، موضحاً أن شراء سيستم تكنولوجى جديد كان أحد اشتراطات هيئة الرقابة المالية، لاستعادة فرع السيارات الإجبارى أولاً بإعتباره حق أصيل للشركة، ثم فرع السيارات التكميلى.

وأضاف أن السيستم الجديد يعمل على منع ازدواجية التعويضات، ومنع اختراق خصوصية المعلومات بالأساس، علاوة على أن المنافسة فى المرحلة المقبلة بين شركات التأمين لن تكون على الخدمات وحدها بل سيحتل التطور والتحديث التكنولوجى الأولوية، فى سرعة وكفاءة تقديم الخدمة من الشركة لعملائها.



