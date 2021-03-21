«جمعية التعاونى» تستعد لاسترداد 60 مليون جنيه ديونا مستحقة على المتعثرين

جمعية التأمين التعاونى استردت حاليا 25 مليون جنيه من إجمالى 60 مليونا منذ بداية العام المالى الحالى

كشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS»، عن وضع خطة بمساعدة الإدارة القانونية بالجمعية لاسترداد أقساط تأمينية بقيمة 60 مليون جنيه، تحت التسوية حاليا، لعملاء متعثرين.

وقال عبد العزيز إن جمعية التأمين التعاونى استردت حاليا 25 مليون جنيه من إجمالى 60 مليونا منذ بداية العام المالى الحالى، وجار العمل على تحصيل باقى الديون المستحقة على العملاء.

وأضاف عبد العزيز أن جمعية التعاونى تعكف حاليا على تحصيل 35 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر عام 2021، لافتا إلى أن المديونية المستحقة بالكامل كانت لعملاء ضمنت الجمعية قروضا ممنوحة لهم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إما بشكل مباشر أو عبر الجهات الوسيطة، جمعيات أهلية وبنوك، ضد مخاطر عدم السداد فى حالات التعثر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تم ضمان مخاطر السداد فعليا للبنوك، وبدأت الجمعية فى الرجوع على العملاء ومحاولة تحصيل تلك الديون بتسهيلات كبيرة دون تكبيلهم بأية قيود مرهقة مساندة لهم على تخطى الأزمة والاستمرار فى مشروعاتهم القائمة.

وتأسست الجمعية قبل 21 عاما من أجل ضمان مخاطر عدم السداد للقروض المتوسطة والصغيرة، وحاليا متناهية الصغر، وهو الغرض الذى أنشئت من أجله، وهى أولى كيانات التأمين المتخصصة فى ذلك بمساعدة جهاز تنمية المشروعات المساهم الرئيسى فى هيكل ملكيتها إلى الآن.

وأشار إلى أن الجمعية تعكف حاليا على تصميم وثيقتى تأمين متناهى الصغر بخلاف الأولى التى تم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها فى ديسمبر الماضى وتم إصدارها فعليا ولاقت إقبالا كبيرا من البنوك والجمعيات الأهلية مثل البنك «الأهلى» و«الزراعى المصرى» وجمعية «ريفى» و«أيادينا» بالمنيا.

وتابع أنه سيتم التقدم لإدارة اعتماد المنتجات بالرقابة المالية بوثيقتى التأمين متناهى الصغر فور الانتهاء من تصميمهم واستيفاء جميع متطلبات الرقيب بشأنهما لطرحهما بداية العام المالى الجديد.

وكشف عن قيام الجمعية حاليا بعمل مسح للجمعيات الأهلية وجمعيات التمويل متناهى الصغر ومختلف الجهات المانحة لهذه النوعية من القروض بغرض معرفة أهم احتياجات أصحابها لتلبية احتياجاتهم فى الوثائق المزمع طرحها قريبا.

وأشار إلى أن جمعية التأمين التعاونى حاليا لديها إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر مستقلة عن باقى إدارات الشركة لضمان منحها مرونة وسرعة فى الأداء مع جهات التمويل التى تتعامل معها، إضافة إلى إدارة تعويضات منفصلة عن إدارة التعويضات العامة التى تضم باقى فروع التأمين بالجمعية لسرعة أداء مهامها بدقة.