«جمعية التعاونى» تتعاقد مع «تمويلى» لتغطية تمويلات بأكثر من 2 مليار جنيه

كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» «CIS» عن توقيع جمعيته عقد ثنائى مع شركة «تمويلى» للمشروعات متناهية الصغر برئاسة أحمد خورشيد، بمقر الأخيرة فى مركز التجارة العالمى بداية الأسبوع الماضي.

وقال إن التعاقد يقضى بضمان «جمعية التأمين التعاونى» مخاطر عدم السداد للتمويلات التى تمنحها «تمويلى» لعملائها والتى تستهدف منها الجمعية تغطية ما يقارب 2 مليار جنيه تمويلات بخلاف أنواع التغطيات التأمينية الأخرى المزمع إصدارها لصالح الشركة.وأشار إلى أن هناك عدة أسباب ساهمت فى إصرار الجمعية على إتمام التعاقد مع «تمويلى» أبرزها أنها واحدة من أكبر 5 شركات متخصصة فى تمويل القروض متناهية الصغر فى مجالها، بالإضافة إلى قوة هيكل مساهميها والذى يتضمن كلاً من شركة «إن آى كابيتال» القابضة للاستثمار، و«أيادى» للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار.

ولدى «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» خبرة كبيرة فى ضمان مخاطر عدم السداد لقروض وتمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ أكثر من 23 عاما وحصدت من الأقساط عبر تعاملاتها فى ذلك الشأن ما يزيد عن 300 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضي.ولفت إلى أن «الجمعية» تستهدف حصيلة أقساط تأمينية تبلغ قيمتها 350 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى عبر تكثيف تعاقداتها مع الجهات المنوطة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن «تمويلى» تعتزم التوسع فى الخدمات المالية المساندة للعملاء فى الفترة القادمة بهدف مساعدة هؤلاء العملاء على تخطى المرحلة الراهنة وما يرتبط بها من صعوبات ناتجة عن التضخم أو الضغوط الاقتصادية التى نلمسها جميعا.

وأوضح «أبو العزم» أن التعاقد مع “تمويلى استغرق عدة شهور لإصرار الجمعية على انتقاء شركاء النجاح إذ حصدت الشركة جائزة أفضل شركة تمويل متناهى الصغر فى مصر من حيث معدل النمو من قبل مؤسسة «The Global Economics Limited» كما حصد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تمويلى» أحمد خورشيد جائزة أفضل رئيس تنفيذى مؤثر فى نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر 2021.

الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» «CIS»تتعاقد مع تمويلى

من جهته، أكد «خورشيد» أن هذا التعاقد يأتى فى إطار تحركات «تمويلى» الهادفة إلى تعزيز حصتها السوقية فى مجال التمويل متناهى الصغر حيث إن جودة المحفظة المرتكزة على وجود وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد من شأنه أن يدعم نمو الإصدارات التمويلية الجديدة وضمان التحصيل وانخفاض معدلات التعثر فى المحفظة.

وأوضح أن شركة «تمويلى» تتبع إستراتيجية هادفة لتنويع الاختيار أمام عملائها لاسيما فيما يتعلق بالخدمات المساندة لعملية منح التمويل سواء كانت هذه الخدمات تتعلق بالسداد الإلكترونى أو بالتأمين على العميل أو التأمين ضد مخاطر عدم السداد.

وأوضح أن هذا التنوع أمام العميل يسهم فى خفض تكلفة الحصول على الخدمة من ناحية وسرعة إتاحتها ووصوله إليها فى أقصر مدة ممكنة.

جدير بالذكر أن التعاقد تم من خلال شركة «سيجما» للوساطة التأمينية، بحضور شريف العقاد العضو المنتدب لها وهى إحدى الشركات التابعة لمؤسسة «سيجما» القابضة للاستثمارات المالية، والتى يترأسها أحمد مروان.

وأكد «خورشيد» أن شركته لديها العديد من شركاء النجاح فى مجال الخدمات التأمينية، بالإضافة إلى شركة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى التى تتمتع بثقة كبيرة فى سوق التمويل متناهى الصغر فى مصر، لاسيما فى المناطق الريفية التى نتواجد فيها بخدماتنا.

وأضاف أن «تمويلى» استطاعت خلال الـسنوات الماضية أن تحقق معدل نمو كبير فى القطاع المالى غير المصرفى إذ قدمت الشركة تمويلات لأكثر من 265 ألف عميل بحجم محفظة تصل إلى 6 مليارات جنيه و%46 من المحفظة موجهة للنساء وأن%79 من عملاء الشركة يقيمون فى صعيد مصروتمتلك شبكة فروع تضم 123 فرعا فى 21 محافظة منتشرة فى صعيد مصر والدلتا.

◗❙أبو العزم: نستهدف أقساطا بقيمة 350 مليونا العام الحالى

◗❙خورشيد: نتبع إستراتيجية هادفة لتنويع الخيارات أمام العملاء