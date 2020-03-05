جمعية التعاوني تؤمّن مخاطر السداد لـ«شباب مصر» بقيمة 9 ملايين جنيه

وقّعت “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” عقد تعاون مع جمعية “شباب مصر” للتمويل متناهى الصغر بمحافظة المنيا، يقضى بضمان مخاطر عدم السداد بقيمة 9 ملايين جنيه؛ وذلك بهدف تحسين المستوى المعيشى للأسرة محدودة الدخل وخفض البطالة بين الشباب.

قال حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن جمعيته ضمنت مخاطر عدم السداد لجمعية شباب مصر بالمنيا بقيمة 9 ملايين جنيه لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

شباب مصر تسعى لتمكين المرأة

ولفت عبد العزيز إلى أن جمعية شباب مصر بالمنيا مؤسسة اجتماعية وفنية ومالية تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأسرة، وتقليل البطالة بين الشباب والاهتمام بتمكين المرأة كما تسعى للتأثير على صناعة القرارات العامة عن طريق تقديم برامج تنمية شاملة للمستهدفين وتبني إستراتيجيات الدعوة وكسب التأييد.

وأشار إلى أن جمعية شباب مصر وفرت حتى الآن الآف من القروض متناهية الصغر والتي بلغت 62870 فردًا في مجال الإقراض، و2135 فردًا في مجال التدريبات، و3900 في مجال التوعية، وما زالت تسعى الجمعية في تقديم الخدمات بكل مجالات التنمية لأهالي محافظة المنيا.

وأوضح العضو المنتدب لـ”جمعية التأمين التعاونى” أن جمعيته وقّعت مع شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر الأيام القليلة الماضية، عقد ضمان مخاطر عدم سداد القروض فى حالة التعثر لأى سبب بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل الواحد، وفقًا لقانون التمويل متناهى الصغر.

وأشار إلى أن جمعية “ريفى” للتمويل متناهى الصغر مستهدفة محفظة قروض تتراوح من مليار إلى 1.5 مليار جنيه قروضًا متناهية الصغر لعملائها.

توسع مرتقلب مع عدد من البنوك والجمعيات الأهلية

وأضاف أن الجمعية ستتوسع، الفترة المقبلة، فى تقديم التغطيات التأمينية اللازمة لعملاء البنوك– المقترضين- وأبرزها ضمان مخاطر السداد لبنوك الزراعى المصرى والتنمية الصناعية والأهلى ومصر.

وتابع أن الجمعية تستهدف تكثيف التعاقدات بغرض جلب أقساط تأمينية بقيمة تتراوح من 300 إلى 330 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالي، مقابل 200 للعام الماضى، وذلك وفق استيراتيجيتها.

خطة طموح لتعزيز الشمول المالى

وأكد أن الجمعية لديها خطة طموح تم وضعها لتحقيق أعلى معدلات الفترة المقبلة، والمساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالى والاستدامة التأمينية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة لهم من خلال تعاقدات عديدة قمنا بالتوقيع عليها مع عدة بنوك مصرية كبرى فى السوق المصرية.