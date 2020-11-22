جمعية التطوير والتنمية تفتح باب التقديم لجائزة «التميز» لمنظمات المجتمع المدني

أعلنت جمعية التطوير والتنمية عن البدء في تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة «جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني» للعام الخامس على التوالي التي تقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، حتى الخميس المقبل.

تأتى هذه المسابقة إيماناً من جمعية التطوير والتنمية بأهمية تطوير مستوى الجمعيات الأهلية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني.

وتهدف الجائزة إلى دعم وتطوير قطاع الجمعيات الأهلية، لأهمية دورهم في تفعيل برامج التنمية بقرى ومحافظات مصر، عبر توفير سبل لرفع قدراتهم المهنية والإدارية، وتمكينهم لتقديم أفضل الخدمات للفئات الأكثر استحقاقًا، فضلا عن تشجيع الابتكار ورفع شأن الجمعيات الأهلية أمام مؤسسات القطاع الخاص لمساندة المشروعات الجادة في مجالات التنمية بهدف الإسهام في إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية.

وتأتي جائزة التميز لتلقي الضوء على الأمثلة الناجحة والمشروعات الحيوية التي تقدمها الجمعيات الأهلية، من خلال تكريم ودعم النماذج الناجحة ونشر ثقافة التميز في تنفيذ المشروعات بكفاءة وصولاً للتنمية المستدامة.

وتتنوع جوائز المسابقة بين العينية والمادية، إضافة الي شهادات تميز و”المنح مالية” مقسمة إلى أربع فئات 150,000 و100,000 و75,000 و50,000 ألف جنيه.

ويمكن لكل الجمعيات و المؤسسات الأهلية المشاركة في المسابقة والاطلاع على الشروط من خلال موقع الجائزة.

يذكر أن جمعية التطوير والتنمية أطلقت جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في عام 2016 وهي الجائزة السنوية الاولي من نوعها في مصر ويتم الإعلان عن الجمعيات الفائزة خلال حفل كبير برعاية وحضور معالي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية التطوير والتنمية قد تأسست عام 1998، بهدف تطويرو رفع كفاءة الموارد البشرية ولديها مجموعة كبيرة من البرامج التي تخدم قطاع الجمعيات الاهلية في مصر.

كما ساهمت الجمعية في تقديم الكثير من المشروعات والبرامج في مجال تطوير التعليم ورفع كفاءة الجهاز الإداري بكل من القطاعين العام والخاص والبرامج المتخصصة في تطوير الشباب حديثي التخرج.

وتولي الجمعية اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الوطنية، وتعمل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019، حيث تم الانتهاء من تطوير 3 قرى بمحافظة أسوان وجارٍ العمل على قريتين أخريين.