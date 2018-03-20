جمعية التاكسى الأبيض: حكم وقف أوبر وكريم واجب النفاذ‎

محمود جمالأكد هيثم محمد ، أمين صندوق جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض المشهرة برقم 10156 لسنة 2016 أن الأخيرة بدأت فى إجراءات التقاضى رسميا ضد شركتى " أوبر " و" كريم " لطلب سيارات الاجرة عبر المحمول منذ يوم 19 ديسمبر 2017 وتم تأجيل القضية أكثر من مرة للمرافعة .وقال محمد لـ " المال " أن قرار الق

محمود جمال

أكد هيثم محمد ، أمين صندوق جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض المشهرة برقم 10156 لسنة 2016 أن الأخيرة بدأت فى إجراءات التقاضى رسميا ضد شركتى ” أوبر ” و” كريم ” لطلب سيارات الاجرة عبر المحمول منذ يوم 19 ديسمبر 2017 وتم تأجيل القضية أكثر من مرة للمرافعة .

وقال محمد لـ ” المال ” أن قرار القضاء الادارى اليوم الثلاثاء بشأن قبول دعوى وقف نشاط الشركتين هو حكم مستعجل وواجب النفاذ ، وتأخر كثيرا.

ووعد الجمهور تقديم خدمات جيدة خلال المرحلة القادمة بعدما بدأت الجمعية بتوعية السائقين على سلوكيات التعامل مع العملاء ومنها تشغيل العداد أثناء الرحلة ، والتكييف خلال أوقات الصيف

يذكر أن مجلس الوزارء وافق فى 10 أبريل من العام الماضى على مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات االملاكى باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وتم إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة بعد تنظيم سائقى التاكسى احتجاجات واسعة ضد نشاط الشركتين فى مصر



