جمعية التأمين التعاوني تعتمد إستراتيجية قوية للتدريب بهدف تعزيز التنافسية

اعتمدت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “cis” إستيراتيجية تدريب داخلية مؤخرا، تستهدف من خلالها تحسين أداء العاملين بها، ما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة، والتى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتعزيز قدراتها التنافسية فى السوق المصرية.

قال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” إن الجمعية قامت بتدريب مايقرب من 100 كادر من العاملين بالجمعية من مختلف إدراتها الفنية وحصولهم على الدبلومة فى أنشطة متعددة كالتسويق وإعادة التأمين والتأمينات العامة بنهاية العام المالى الماضى.

تتضمن دورات تدريبية فى الأردن والهند

ولفت إلى أنه تم منح التدريب لعدد كبير من العاملين داخل اروقة الجمعية، إضافة الى حصول 61 كادرا آخر على برامج ودورات تدريبية من جهات خارج الجمعية فى مصر، مثل معهد التامين ومعهد الخدمات المالية و18 دبلومة و3 حصول على شهادة “MBA” و4 من العاملين بإدارات الممتلكات وإعادة التأمين تم تدريبهم على أعلى مستوى بمؤسسات تأمين دولية فى الأردن والهند .

وأكد أبو العزم أن تدريب العاملين وتأهيل الكوادر التأمينية بها بشكل فني وسلوكي الهدف منه هو رفع المستوى المهني للمورد البشري، والذى يعد أهم عنصر فى العملية التأمينية، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الصناعة للمستوى المرجوّ.

تعاون مشترك مع معهد التأمين فى البرامج التدريبية

وأوضح أنه تم الاتفاق مع معهد التأمين فى مصر وعدة جهات اخرى على منح العديد من الموظفين بالجمعية دبلومات ودورات وبرامج تدريبية مختلفة فى انشطة التأمينات للعامة وإعادة التأمين والتسويق، بما يتواكب مع القرارت الصادرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن وكذا مواكبة التطور الذى يحدث حاليًا فى سوق التأمين بما ينعكس على أداء الجمعية بشكل إيجابى.

وأضاف أن التدريب يتم على نفقة الجمعية بشكل كامل؛ حيث قرر مجلس إدارتها تخصيص مبلغ كبير لميزانية التدريب بغرض تطوير العنصر البشرى- كادر التأمين- الذى يمثل الوسيلة الأساسية والأولى في دعم العمليات التأمينية لكونها تلعب دورًا مهمًّا وجوهريًّا فى تأدية مهامهم الوظيفية على أعلى مستوى.

وأكد العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” أن التعاون مع معهد التأمين فى مصر خطوة جيدة، مشيرا إلى أن فلسفة معهد التأمين تتمثل في ترسيخ المبادئ والأسس العلمية والتطبيقية لمختلف جوانب النشاط التأميني والتي يجب الإلمام بها من قِبل العاملين في قطاع التأمين حتى يقوموا بأداء مهمتهم بأعلى كفاءة ممكنة إلى جانب الاستعداد الشخصي للكادر ومؤهلاته الذاتية.

جمعية التأمين التعاونى تستهدف الارتقاء بأداء العاملين بها

وأكد ابو العزم حرص الجمعية المصرية للتامين التعاونى على الارتقاء بموظفيها من خلال التنسيق والتعاون مع معهد التأمين فى مختلف انشطة التأمكين بما يتواكب مع القرارات الصادرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن وكذا مواكبة التطور الكبير الذى يحدث حاليا فى سوق التامين ككل.

وأشار إلى ان الدبلومات التى تم منحها لعدد من الكوادر البشرية إنعكست بالإيجاب على أداء الجمعية فى الأونة الاخيرة مما حفز الجمعية لمضاعفة أعداد المتدربين خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين الانتاجية وبالتبعية قدراتها التنافسية .