جمعية التأمين التعاوني تضع 4 بدائل للتغلب على انخفاض عوائد استثماراتها

اجتمعت لجنة الاستثمار بـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”، الأحد الماضى؛ لبحث بدائل أخرى لتعويض انخفاض العوائد على استثماراتها بفعل خفض البنك المركزى للفوائد كإجراء احترازى للتصدي لفيروس “كورونا” المستجدّ لمساعدة كل مؤسسات الدولة.

قال حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين التعاونى، إن لجنة الاستثمار، التابعة لجمعيته، اجتمعت، الأحد الماضى، برئاسة مصطفى أبو العزم، القائم بأعمال العضو المنتدب؛ لبحث بدائل أخرى جديدة للتغلب على انخفاض الفائدة إلى 300 نقطة، بقرار من البنك المركزى.

وأوضح عبد العزيز أن جمعية التأمين التأمين التعاونى وضعت 4 بدائل لتحفيز العوائد على الاستثمارات الخاصة بها.

200 مليون جنيه وديعة بشهادات المجموعة ب بالبنك الأهلى

أهمها وضع وديعة بقيمة 200 مليون جنيه فى شهادات ببنك الاسثتمار القومى والتى تُطرح عبر البنك الأهلى المصرى من خلال شهادات المجموعة (ب) بفائدة 12%.

وأشار إلى أن البديل الثانى هو شراء أذون خزانة فقط من البنوك عبر السوق الثانوية، بقيمة ما زالت الجمعية تدرسها.

المفاضلة بين الأوعية الادخارية بالبنوك

وأكد أن البديل الثالث لتعويض انخفاض الفائدة على الاستثمار فى ودائع الجمعية هو التعرف على جميع العروض المطروحة من البنوك فيما يتعلق بالأوعية الادخارية.

وتابع أن البديل الرابع هو زيادة حجم الاستثمارات من خلال ترشيد الإنفاق بهدف توفير سيولة مالية تكون متاحة للاستثمار.

ورجّح رئيس مجلس الإدارة أن خفض الفائدة على الإيداع بالبنوك سوف يشجع على الإقراض وتوجيه السيولة المالية فى مشروعات تنموية أخرى تحتاج إلى التأمين عليها.

مما يسهم فى الحفاظ على معدلات نمو الأقساط التأمينية وتحقيق ربحية وتجاوز الخفض المتوقع للاستثمارات.

ارتفاع حجم الاستثمارت المالية لجمعيته في النصف الأول من العام المالى الحالى إلى 340 مليون جنيه، مقابل 279 مليونًا نظيره من العام السابق، بزيادة 61 مليون جنيه، وبنسبة قدرها 22%.

صافى الدخل من الاستثمارات يتجاوز 18 مليون جنيه بالنصف الأول

وأضاف أن العائد الصافى للدخل من الاستثمارات بلغ 18.2 مليون جنيه، مقابل 15.8 مليون جنيه، بزيادة 2.4 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 15% عبر فترة المقارنة نفسها.

وذكر أن “جمعية التأمين التعاونى” حققت إجمالى أقساط تأمينية بقيمة 82.5 مليون جنيه في النصف الأول من العام الحالى، مقابل 81.7 مليون، بزيادة 1% فقط للنصف الأول من العام السابق.