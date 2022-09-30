جمعية التأمين التعاوني تحقق 77.3 مليون جنيه فائض نشاط العام الماضي

كشف مصطفى أبو العزم، عضو مجلس الإدارة المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” cis، عن مصادقة الجمعية العمومية، أمس الخميس، على تقرير اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2022 وتقرير مجلس الإدارة عن مُجمل أعمالها،

والتى شملت ارتفاع الفائض للجمعية عن العام المالى المنتهى 30/6/2022 إلى 77.3 مليون جنيه، مقابل 67.5 مليون للعام السابق بزيادة قدرها 10 ملايين جنيه.

الجمعية تحقق 333.9 مليون جنيه أقساطًا بنهاية يونيو

وقال أبو العزم إن مؤشر الأقساط الكلية للجمعية قفز إلى 333.9 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2021/ 2022 مقابل 275.1 مليون جنيه خلال عام 2020/2021، وبنسبة نمو 21%،

مرجعًا الزيادة فى حجم الحصيلة الكلية للأقساط لزيادة حجم التعامل مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات وجمعيات إقراض المشروعات متناهية الصغر.

وأشار إلى أنه وفقًا للمؤشرات المالية حدث نمو بمحفظة استثمارات الجمعية بنهاية يونيو الماضى لتبلغ 708.9 مليون جنيه، مقارنة بـ577.9 مليون جنيه عن الفترة نفسها، بنسبة زيادة قدرها 23%،

بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات بنسبة تقترب من حاجز 11%، مرجعًا سبب هذا الارتفاع للزيادة فى العائد على الاستثمارات، وكذا زيادة حجم استثمارات الجمعية بقيمة 131 مليون جنيه.

52.3 مليون جنيه تعويضات الجمعية فى نهاية يونيو

وأوضح العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” استحواذ فرع تأمينات الحوادث على أكثر من 90% من فاتورة التعويضات المسدَّدة لـ”جمعية التأمين التعاونى”، والبالغة قيمتها الإجمالية 52.3 مليون جنيه، مقابل 39.5 مليون جنيه عن فترة المقارنة نفسها.

ونوه أبو العزم بارتفاع حجم حقوق المساهمين فى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بنسبة 28% لتبلغ 291.5 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2021/ 2022، مقابل 227.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.