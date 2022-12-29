جمعية التأمين التعاوني تجدد اتفاقيات الإعادة وترفع طاقتها الاستيعابية

نجحت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “CIS” في الانتهاء من تجديد اتفاقيات العام الجديد بدعم من تحسن نتائج أعمالها والنمو المطرد خلال السنوات الأخيرة والذي منحها مزايا تحفيزية كبيرة أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية لاتفاقاتها.

زيادة الطاقة الاستيعابية في فرع الضمان



وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” إنها انتهت فعليا من تجديدات اتفاقيات لعام 2023 بصورة جيدة جدا وبنفس شروط عام 2022 برغم التقلبات الاقتصادية العالمية والتى وصفها بالعنيفة، لافتا إلى زيادة الطاقة الاستيعابية ككل وخاصة فرع الضمان إلى 108 ملايين جنيه، مقابل 84 مليونا .

وأشار أبو العزم إلى أن شركة “CCR ” لإعادة التأمين انضمت إلى قائمة معيدي التأمين المتعاقدة معهم الجمعية وهى شركة حاصلة على تصنيف ائتمانى “A-” من مؤسسة ستاندرد آند بورز S&P العالمية للتقييم الائتمانى .

جمعية التأمين التعاونى تضيف شركات إعادة جديدة



وتابع إن شركة” ACTIVE RE ” العالمية لإعادة التأمين هى الرائد لاتفاقات الجمعية المصرية للتأمين التعاونى وهى شركة حاصلة على تصنيف “A” من وكالة “A.M Best ” للتصنيف الائتمانى.

من جانبه، قال هشام وهبة مدير عام إعادة التأمين بـــــــ” الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” إنها استثمرت نقاط القوة الفنية التى تتمتع بها مما مكًنها فى التفاوض بقوة مع معيدى التأمين والحصول على أفضل الشروط والأسعار مثل تجديدات عام 2022 وهو ما رفع من قدرتها على الحصول على طاقة استيعابية أكبر لاتفاقياتها للعام الجديد .

هشام وهبة

وأكد وهبة أن تحسن نتائج أعمال “جمعية التأمين التعاونى ” جعلها قادرة على اجتذاب شركات إعادة تأمين جديدة منها شركة “CCR” لإعادة التأمين وهى من بين شركات التصنيف الأول عالميا.



وأضاف أن الجمعية تقوم باستمرار باختيار شركات الإعادة التى تتعامل معها على أعلى مستوى مع الحرص على أن تكون مصنفة ائتمانيا بين مؤسسات المستوى الأول “First Class” لضمان التزامها مع شركائها وبالتبعية تجويد خدمة الجمعية لعملائها وفعليا كل التعاقدات الخاصة بنا ذات تصنيف “A و B”.



ولفت إلى أن الجمعية متعاقدة مع عدد كبير من أفضل شركات الإعادة أبرزها الشركة “الأفريقية لإعادة التأمين”وشركة”كونتينتال رى “و”كينيا رى” و”WAICA Re”.



وأوضح “وهبة” أن تنوع شركات التأمين العالمية ذات التصنيف الأول “First Class” مقصود من إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى للحصول على أفضل الشروط والخدمات والأسعار لكل الفروع التى تزاولها والتى ترهن كل اختياراتها بغرض انتقاء كل ماهو مستحسن وملائم لها ولعملائها على أعلى مستوى.