جمعية التأمين التعاوني تتعاقد مع «تمويلي» لتغطية تمويلات المشروعات

كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” “CIS” عن عقد تغطية تأمينية مع شركة “تمويلي” يقضى بضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

تفاصيل التعاقد مع «تمويلي»

وقال أبو العزم أن التعاقد الذى تم إبرامه مع شركة “تمويلي” يغطى مخاطر عدم السداد للتمويلات الممنوحة لعملائها والتي تتعدي مبالغ التمويل الخاصة بها 220 ألف جنيهاً وحتى سقف 3 ملايين جنيه.

أضاف أن تعاقد “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” مع شركة “تمويلي” ليس الأول من نوعه حيث لدى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تعاقد يضمن مخاطر عدم السداد للتمويلات الموجهة الى عملاء المشروعات “متناهية الصغر” وهو ما يعزز من الثقة المتبادلة بين الطرفين ويمهد الطريق لهما فى التوسع واستمرارية التعاون بينهما.

مراسم توقيع العقد بين جمعية التأمين التعاونى وشركة تمويلى

وأكد أبو العزم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم المنشآت الاقتصادية التى قامت عليها اقتصاديات الكثير من البلدان، وعلى مستوى الدولة المصرية فقد أولتها مؤخراً اهتمامات كبيرا وتجلى ذلك فى التأكيد على دور الجهات المانحة فى تمويل تلك المشروعات، لما ستعكسه من توفير فرص عمل للشباب وخفض نسب البطالة فضلاً عن قيامها بتوفير المناخ الملائم للاستثمار لهذه المشروعات والتغلب على التحديات التى تواجها.

أهمية دور جمعية التأمين التعاونى فى تغطية تمويلات المشروعات

وأوضح العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” أن المنظومة تكتمل بوجود تأمين يحمى التمويل للمشروعات لكونه الظهير الاستيراتيجى لها والذى اصبح ضرورة حتمية، فضلاً عن دوره الحيوى الداعم لتلك الأنشطة والمحافظة على استمراريتها حال تعرضها لأى أخطار بما يضمن عدم تخلف تلك المشروعات عن الإنتاجية وكذا استمرارية قدرتها على السداد.

ومن ناحيتهما أعرب كل من أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “تمويلي” ومروة نبيل العضو المنتدب التنفيذي لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرةعن سعادتهما بإتمام التعاقد بين الجمعية وشركته خاصة وأنها المرة الثانية التي تجدد فيها تمويلي الثقة بعد ابرام تعاقد ضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات متناهية الصغر.

وأوضح خورشيد أن شركة تمويلي باتت تمتلك شبكة واسعة من علاقات التعاون في السوق المصرية لاسيما مع العديد من المؤسسات المالية الناجحة الأمر الذي ساهم في تعزيز كفاءة وتنافسية خدماتها ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.

تمويلى تخدم 440 ألف عميل

وتابعا أن تمويلى تخدم حاليا أكثر من 440 ألف عميل عبر 200 فرع على مستوى الجمهورية بمحفظة تراكمية تجاوزت 11 مليار جنيه مشيراً في هذا الصدد إلى أن تمويلي تستعد لطرح منتجات إضافية في السوق خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات شريحة جديدة من العملاء لاسيما المنتجات المتعلقة بالتمويل المستدام والتمويل الأخضر.

ومن جانبها، قالت مروة نبيل العضو المنتدب التنفيذى لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة أن النشاط الجديد يقدم تمويلات بقيمة أكثر من 220 ألف جنيه وتصل إلى سبعة ملايين جنيه للتمويل الواحد كمرحلة أولى ويستهدف شريحة جديدة من العملاء من ذوي المشروعات المتوسطة والصغيرة البالغ حجم إيراداتها من مليون جنيه حتى 200 مليون جنيه مصري سنوي وفقاً لتعريف البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

جانب من الاجتماع بين قيادات جمعية التأمين التعاونى وشركة تمويلى

أضافت أن التمويلات متاحة للعديد من المجالات أبرزها التجارية والصناعية و الخدمية والزراعية، بالإضافة الى تلبية احتياجات شريحة واسعة من عملاء الشركة اللذين استفادوا من التمويل متناهي الصغر في السنوات الماضية بعدما توسعت أنشطة هؤلاء العملاء ونمت مشروعاتهم وأصبحوا في حاجة إلى تمويل بحجم وقيمة أكبر لمساعدتهم على مواصلة النمو باعتبارهم شركاء النجاح.

وأكدت أن ما يعزز من فرص نجاح نشاط التمويل المتوسط والصغير في السوق المصرية في هذه المرحلة هو أنه مازالت التمويلات الممنوحة لا تغطي حجم احتياجات الشركات العاملة بهذا النشاط بالكامل مما يعطي دوراً كبيراً للشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية فى المساهمة للوصول لتلك الشرائح متماشياً مع خطة الدولة فى دعم هذه الشركات وخاصة فى الاونة الاخيرة مع تنامي الإحتياجات التمويلية بصفة عامة لاسيما في بعض القطاعات الإنتاجية المهمة والتي أصبحت تحل محل الواردات في الفترة الأخيرة.

ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر مدير عام الإدارة العامة لإصدار الضمان بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن توقيع العقد مع شركة “تمويلي” جاء مدروساً بدقة، خاصة أن الأخيرة أطلقت خدمة جديدة موجهة لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ولديها خطة استيراتيجية طموحة تركز من خلالها على شرائح العملاء المستهدفين والمناطق الجغرافية التي ستتوجه إليها بهذا المنتج وخطتها التوسعية في هذا النشا وهو مايهم الجمعية فى التعاون مع شركائها.

سيجما تتولى دور الوسيط التأمينى للعميلة

وبدروه قال شريف العقاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “سيجما للوساطة التأمينية” – إحدى شركات سيجما القابضة للاستثمارات المالية – أن شركته قامت بدور الوسيط بين الجمعية وتمويلي وشاركت في المفاوضات بين الطرفين على مدار مدة تتراوح من 3-4 شهور حتى تم الاتفاق النهائي على الشروط والأسعار وآليات التنفيذ وصرف التعويضات حتى تمكنا من التغلب على كافة التحديات التي واجهت الطرفين.

واوضح العقاد أن سيجما للوساطة التأمينية برز دورها في تقييم المخاطر التي يواجهها العملاء بحيث يمكن ايجاد الية التأمين المناسبة لتحمل مخاطر التمويلات الممنوحة من شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وذلك من خلال الجمعية المصرية للتأمين التعاوني.

كما حضر التعاقد كل من سامح كريم رئيس قطاع الأعمال لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة وعبد الرحمن العطار رئيس قطاع تطوير الأعمال لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة وعبد الرحمن مصطفى رئيس قطاع المخاطر لنشاط المشروعات متناهية الصغر.

وجدير بالذكر أن شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر بقيمة 75 مليون جنيه، وحاصلة على ترخيص رقم (6) بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغرو ترخيص رقم (5) لمزاولة نشاط SMEs، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ومقيدة بسجل المؤجرين التمويليين بالهيئة تحت رقم (305 لسنة 2023)، ويساهم في رأسمالها تحالف مكون من ثلاث شركات هى شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار بنسبة 30%، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية بنسبة 40%.، وشركة البريد للاستثمار بنسبة 30%.