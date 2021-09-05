جمعية التأمين التعاونى تعتزم افتتاح فرعين جغرافيين العام الجارى

لتقديم خدماتها التأمينية وعلى رأسها ضمان مخاطر السداد

كشف مصطفى ابو العزم القائم بأعمال العضو المنتدب بـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” CIS عن نية جمعيته افتتاح فرعين جديدين بالوجه البحرى العام الجارى.

وقال أبو العزم غن الشهر الحالى سيشهد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية وسوف يتم عرض دراسة افتتاح فرعين جديدين للموافقة عليهما

وأضاف أن الجمعية تنتوى التوسع خلال الفترة القليلة المقبلة فى تقديم خدماتها التأمينية وعلى رأسها ضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ولفت إلى أن جمعية التعاونى تقوم برسالة التكامل مع المنظومة المالية والإجتماعية والتنموية والمنوطة بدورها تشجيع الشباب على الإستثمار فى مشروعات متنوعة الحجم كما تستهدف الدولة

تعرف على أماكن فروع الجمعية بمحافظات الجمهورية

وتابع أن “جمعية التأمين التعاونى” تمتلك حاليا 14 فرعا بعدد من محافظات الجمهورية تؤدى من خلالها خدماتها التأمينية لعملائها

وأشار إلى الفروع الكائنة حاليا بجميع أنحاء الجمهورية ومنها الفرع الرئيسى بالقاهرة – العباسية- وفرع وسط البلد والعاشر من رمضان ،بنها، المنوفية، طنطا، الإسكندرية، المنصورة، بورسعيد، أسيوط ، سوهاج، قنا، المنيا، الفيوم

وأكد أن الجمعية قامت خلال الفترة الماضية بزيادة الفروع الخاصة بها بالوجه القبلى بإعتباره قبلة التنمية المستهدفة من جانب الدولة

وأوضح أن افتتاح مثل هذه الفروع بمثابة دعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتى تمولها البنوك وتؤمنها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ضمن شركات التأمين التى تعمل فى مجال تأمين الضمان وتأمين الائتمان وتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعسر المالى.

الفروع لخدمة عملاء الجهات التى تتعاقد معها

ولفت القائم بأعمال العضو المنتدب إلى أن استمرار الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فى افتتاح فروع جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية بغرض استقطاب شريحة كبيرة من العملاء الجدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبغرض تعظيم حجم محفظة الأقساط التأمينية للشركة بنسبة تتراوح من 15-20% % سنويآ.

ومن المعروف أن الجمعية تتعامل مع عدد كبير من الجهات أبرزها البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرية وجمعية سيدات أعمال أسيوط وجمعية المستفيد لتمويل الأصغر –جمعية كاريتاس- وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد وجمعية رجال الأعمال لتنمية المجتمع بالشرقية