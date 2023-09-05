جمعية التأمين التعاونى تضمن تمويلات لصالح البنك الأهلى بقيمة 200 مليون جنيه

اتفقت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، على ضمان مخاطر عدم السداد لتمويلات ممنوحة من البنك الأهلى المصري لصالح عملائه، من أصحاب للمشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك بقيمة 200 مليون جنيه.

تأتى ضمن برنامج تمويلات جهاز تنمية المشروعات

وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني”، إن التمويلات التى ستضمنها الجمعية لصالح عملاء البنك الأهلى من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ستكون عبر فروعه المنتشرة بالقاهرة الكبرى ومناطق الدلتا ومنطقتى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وكشف أبو العزم أن التمويلات الممنوحة من البنك الأهلى والمقدر قيمتها بـ200 مليون جنيه تأتي ضمن برنامج تمويلات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، منوهاً إلى أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى وكذا الحريق والسطو والأخطار الإضافية وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع على حدة.

علاقة تاريخية بين جمعية التأمين التعاوني والبنك الأهلى

ومن المعروف أن العلاقة بين الجمعية المصرية للتأمين التعاونى والبنك الأهلى تاريخية، تمتد جذورها إلى أكثر من 22 عاما وذلك لوجود قاسم مشترك وهو تقديم رسالة تنموية تساند المشروعات المتوسطة والصغيرة التى تعد من أكبر دعائم نمو الاقتصاد القومى فى مصر سواء كانت بالتمويل أو التأمين والحماية.

وأوضح أن تمويلات البنك الأهلي التى تم الاتفاق عليها تشمل جميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كافة القطاعات الإقتصادية بما فيها المشروعات السياحية والثروة الحيوانية والزراعية.

وأشار أبو العزم إلى أن الفئات المستفيدة من التمويلات متعددة وأبرزها المشروعات الخاصة بالمرأة والمنشآت الفردية أو الشركات أو الأفراد أصحاب المشروعات أو ذوى المهن الحرة.

جدير بالذكر أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى قامت بصرف تعويضات لصالح البنك الأهلى المصرى منفردا فى الفترة من يناير الماضى 2023 وحتى متصف يوليو الماضى، بقيمة 54 مليون جنيه، علاوة على الحرص الدائم على عمل اجتماعات تنسيقية بين الطرفين تستهدف استمرار تنشيط التعاون بين الطرفين.