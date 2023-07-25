جمعية التأمين التعاونى تسدد 54 مليون جنيه تعويضا لصالح البنك الأهلى

قامت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بصرف تعويضات بقيمة 54 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى المصرى منفردا فى الفترة من يناير الماضى 2023 وحتى متصف يوليو الجارى، كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لشركة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS» عن عقد جمعيته اجتماعا تنسيقيا مع عدد من قيادات البنك الأهلى المصرى مؤخرا وذلك لبحث سبل تنشيط التعاون بين الطرفين حيث أشادت القيادات الحضور من البنك بآلية التعويض والإصدار الخاصة بالجمعية والتى تتميز بالسرعة الفائقة والمتقنة والتى انتهت بعدم وجود أية مشكلات عالقة أو تعويضات مستحقة لدى الجمعية لصالح البنك حاليا.

العلاقة بين الجمعية والبنك الأهلى تمتد إلى 22 عاما

وقال أبو العزم إن العلاقة بين الجمعية والبنك الاهلى علاقة تاريخية تمتد جذورها إلى أكثر من 22 عاما لافتا الى أن الجمعية لديها رسالة تنموية تساند المشروعات المتوسطة والصغيرة وتقدم وثيقة التأمين التى تضمن دفع التعويضات إلى الجهات المانحة للقروض عند تعثر المقترض وتوقفه عن السداد .

واستعرض أبو العزم خلال الاجتماع التنسيقى المنتجات التأمينية التى تقومها الجمعية بصفة عامة علاوة على سعى الجمعية للتوسع فى كافة المحافظات من خلال فروعها المنتشرة والبالغ عدها 14 فرعا بأنحاء الجمهورية .

ولفت إلى إن الجمعية لديها ميزة كبيرة حصلت عليها بموجب ثقة معيدى التأمين فى نتائج الجمعية باتفاقات عام 2023 وهى رفع سقف ضمان العملية الواحدة إلى 108 مليون جنيه مقابل 84 مليون وهى تعد من أفضل الشروط التى تتمتع بها ، مرجعا تلك الميزة إلى تحسن نتائج أعمال الجمعية سنويا – ماليا وفنيا – مما يؤكد الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

أبو العزم: البنك الأهلى المصرى شريك نجاح

وصرح العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى » أثناء الإجتماع التنسيقى مع البنك الأهلى المصرى بتعيين ثلاثة مسؤولين من الجمعية للبنك تستهدف تيسيير التواصل على مدار الـ24 ساعة يوميا طوال أيام الاسبوع وتسهيل التعامل لحل أية مشكلات فيما بعد بين الطرفين فى أسرع وقت ممكن والتعاون بما فيه مصلحة الطرفين .

وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى« CIS » تعتبر البنك الأهلى المصرى شريك نجاح وتثق في حرص المسؤولين بالبنك وفروعه المختلفة على إعداد الدراسة الإئتمانية الخاصة بالعميل باحترافية كبيرة والتى بدورها تسهل على مسؤولى التعويضات بالجمعية دراسة الملف بشكل فنى على أعلى مستوى .

من جانبه قال طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلى المصرى أن العلاقة بين البنك الأهلى والجمعية المصرية للتامين التعاونى « CIS» عميقة وطيبة منذ بداية التعامل معها وتتميز الأخيرة بجديتها الكبيرة فى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها.

اجتماع جمعية التأمين التعاونى مع البنك الأهلى

وأوضح حسن أن الجمعية قامت بصرف تعويضات فى الفترة من يناير 2023 وحتى تاريخه 54 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى المصرى منفردا .

وأشار حسن إلى أن هناك قواعد ثابتة ومحددة مرتقبة بين الطرفين سيتم وضعها فى الفترة المقبلة لرفع مستوى العلاقة بين الجمعية والبنك، مشيدًا بآلية التعويض والإصدار الخاصة بالجمعية والتى أسفرت عن توطيد العلاقة بين الطرفين للدرجة التى أنهت أية مطالبات مستحقة للبنك الأهلى .

وأكد أن بلوغ سقف عمليات الضمان للعملية الواحدة من الجمعية المصرية للتأمين 108 مليون جنيه يعد ميزة تنافسية كبيرة تجعل هناك أفضلية للجمعية لدى البنك الأهلى المصرى بالإضافة إلى ثقة الأخير فى التزام الجمعية بكل ما عليها من حقوق وواجبات .

جدير بالذكر أن الإجتماع التنسيقى حضره من البنك طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسامة البخشونجى رئيس مجموعة معالجة وإعادة وهيكلة الديون غير المنتظمة وسعد محى الدين رئيس عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأحمد حامد نائب رئيس منطقة فروع وسط القاهرة، ومن الجمعية لفيف من قياداتها بعدة إدارات أبرزها الإصدار والتعويضات والتسويق الالكترونى والمتعثرين.